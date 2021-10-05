搞烏龍！孕婦預約第二劑莫德納卻被通知已打高端 北市衛生局已更正

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針對「孕婦第2劑疫苗接種紀錄登錄異常」的問題，北市衛生局回應表示，有關民眾反映僅接種第一劑莫德納疫苗，但接種紀錄卻被誤植已接種第二劑高端疫苗，造成無法預約第二劑莫德納疫苗，影響民眾權益。
北市衛生局指出，該民眾第一時間洽詢台北市立聯合醫院大安院外門診部，因該門診部屬醫療單位確實無權限可更改其他院接種紀錄。經查該孕婦9月6月於國泰醫院接種第一劑莫德納疫苗，但是國泰醫院接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤，北市衛生局已更正該筆錯誤登錄資料，並請國泰醫院全面檢視新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似情事。
北市衛生局並提醒，個人疫苗接種紀錄可使用健保快易通APP查詢，若發現疫苗接種資料有錯誤記載，可向台北市12區健康服務中心洽詢，或撥打台北市防疫專線02-2375-3782，留下相關資料，北市衛生局查明後將進行修正。
新聞照來源：@freestocks／Unsplash、食藥署
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