養豬場同事嫌隙談判不合開槍　里港警火速破案逮人

9月 30 日 下午 15 時 23 分，里港鄉某養豬場傳槍響，警方到場後見被害人驚魂未定，分局長鄭頴聰遂立即坐鎮指揮，成立專案小組調閱相關資料，火速鎖定犯嫌身分，報請屏東地檢署檢察官指揮，將犯嫌黃 O 銘 ( 男、 57 歲 ) 、劉 O 忠 ( 男、 59 歲 ) 、楊 O 昌（男、 43 歲）緝捕歸案，並查扣犯案非制式 90 手槍 1 支、彈殼 1 枚等證物。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲里港警方逮捕楊姓嫌犯於現場詢問案發過程。（圖／屏東縣警察局里港分局提供, 2021.10.05）

屏東縣政府警察局里港分局指出，經查黃嫌與被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，於 9 月 30 日 15 時 23 分在里港鄉某養豬場相約談判。

雙方一言不合之下，黃嫌夥同劉嫌及楊嫌到場助勢，楊嫌竟拿持預藏槍枝朝被害人射殺一槍，所幸被害人閃避得及，未被擊中，犯案後隨即駕車逃逸。

案發後里港警方成立專案小組，兵分多路加強查訪，鎖定住在鹽埔鄉之劉嫌、楊嫌涉有重嫌，即報請屏東地檢署檢察官指揮，於犯嫌可能藏身之處所埋伏，不料劉嫌生性狡猾，事發後連忙逃離並藏身高雄。

警方在前往逮捕時因楊嫌有玩攀岩嗜好，故輕易從 3 樓樓頂延牆垣爬至一樓逃離，警方不願放棄，漏夜追緝，清晨時分於九如鄉將人逮捕歸案，並扣得犯案非制式手槍 1 支等證物。