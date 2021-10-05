養豬場同事嫌隙談判不合開槍　里港警火速破案逮人

9月30日下午15時23分，里港鄉某養豬場傳槍響，警方到場後見被害人驚魂未定，分局長鄭頴聰遂立即坐鎮指揮，成立專案小組調閱相關資料，火速鎖定犯嫌身分，報請屏東地檢署檢察官指揮，將犯嫌黃O銘(男、57歲)、劉O忠(男、59歲)、楊O昌（男、43歲）緝捕歸案，並查扣犯案非制式90手槍1支、彈殼1枚等證物。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-05 20:30:00
屏東縣政府警察局里港分局指出，經查黃嫌與被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，於9月30日15時23分在里港鄉某養豬場相約談判。
雙方一言不合之下，黃嫌夥同劉嫌及楊嫌到場助勢，楊嫌竟拿持預藏槍枝朝被害人射殺一槍，所幸被害人閃避得及，未被擊中，犯案後隨即駕車逃逸。
案發後里港警方成立專案小組，兵分多路加強查訪，鎖定住在鹽埔鄉之劉嫌、楊嫌涉有重嫌，即報請屏東地檢署檢察官指揮，於犯嫌可能藏身之處所埋伏，不料劉嫌生性狡猾，事發後連忙逃離並藏身高雄。
警方在前往逮捕時因楊嫌有玩攀岩嗜好，故輕易從3樓樓頂延牆垣爬至一樓逃離，警方不願放棄，漏夜追緝，清晨時分於九如鄉將人逮捕歸案，並扣得犯案非制式手槍1支等證物。
里港警分局長鄭頴聰表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於於去年已修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，呼籲民眾踴躍檢舉不法。