陳佩琪稱黃重諺「黑柯」　林鶴明：莫名其妙、無中生有

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林鶴明說，2017年的夏天，總統府和北市府有什麼好吵架的？當然沒有。就如同陳佩琪說的，那晚蔡英文和柯文哲與陳佩琪都還同室、同台互動。但是開幕式的那天晚上，當然是遭遇了前所未有的危機，反年改的抗爭團體突破了北市警的維安防線，影響了運動員入場，造成了舉世矚目的難堪場景，這對於在現場的蔡和柯來說，當然是很糟的狀況，當下唯一的一個工作就是危機處理。
林鶴明說，世大運的開幕式在緊急排除狀況後，運動員陸續進場，全國民眾氣氛高漲，給予熱烈支持，包含柯文哲的演說、蔡英文的宣佈開幕都獲得國人肯定，社會輿論普遍支持，也讓柯的政治聲望來到高點。這些都不是誰能預先安排好的，反年改團體也不是按腳本演出，在那個晚上的危機處理，至少他在現場，所以也知道那裡出問題，誰的角色應該做什麼事情等等。
林鶴明說，如果重來一遍，相信都可以做得更好，但是歷史不會重來，永遠只能在關鍵時刻做出該做的處理。世大運開幕式能夠順利化解，就是因為中央和地方一起完成狀況排除，才能夠有好的收尾。這點他相信在場所有的官員和主事者都會同意。「但你問我北市府那天晚上的危機處理是一百分嗎？不好意思，我說不出口。但你說國安系統那天的應變措施沒有缺點嘛？我也不這麼認為，這就是現實」。
林鶴明表示，說難聽一點，當天在現場的所有主事者都要承擔責任，雖然他只是所謂的發言人，但也都要對國人承擔一些責任。柯文哲作為主辦單位，自然承擔很大的壓力。蔡英文人在現場更不可能置身事外，「難道總統可以抱怨別人沒規劃好嗎？不可能的，這就是現實」。
林鶴明說，作為政治人物和政治工作者， 不是評論員，而是要負責解決問題的。當天晚上，蔡英文指示國安單位排除場外陳抗影響動線，柯文哲緊急協調出場順序與維持流程運作，最後讓各國運動員可以重新進場獲得民眾的歡呼與支持，這就是中央和地方一起解決問題的結果。
林鶴明說，當然如果重來一次，這是不應該發生的意外，所以事後的檢討，也有人負起了責任遭到職務調整。政治人物也要承擔輿論的批評和評論，陳佩琪對於特定媒體的報導無法接受，可以理解她對於柯抱屈的心情，但是要把媒體報導的評論塞給2017年的總統府的黃重諺，還是要說一句誤會大了。
林鶴明表示，當天晚上在開幕式結束後，蔡英文把相關當事人都找進官邸開會，也包含邀請了柯文哲。林說，他今天翻了對話紀錄才發現，一直到隔日8月20日凌晨才忙完，黃重諺都持續在家裡和他線上保持聯繫，提供外部狀況以利回報，協助解決場內問題。這種政治工作者幕後的甘苦談，平常豈有到處跟人講的道理？
林鶴明說，蔡英文在世大運開幕式的意外後，有沒有被媒體批評？當然有，批評蔡不要推動年改就不會影響世大運之類的說法豈不荒謬？但蔡英文也沒有說誰要黑她，或者抱怨被誰黑吧，這是一個政治人物基本的高度，相信柯文哲當初也是用這樣的高度去回應所謂「六神無主」的說法，柯有說他當下在思考啊。
林鶴明強調，時過境遷，很多人都不記得這些細節了，但相信柯那時候對於那些破壞開幕式的人，心中一定不是六神無主，而是打算六親不認追究到底。林說，如果當初自己還是市府發言人的話，會用上面的說法來回應媒體「六神無主」的評論，也許今天陳佩琪的誤會就可以解開了。
另有綠營幕僚指出，陳佩琪無端把黃重諺捲入2017年世大運開幕式，根本無厘頭。一來只要隨便問問跑總統府的記者就會知道，分工上黃主要以安全、外交兩岸等領域為多，比起在意誰怎麼指揮，活動成功和選手安全更加重要，也所幸林鶴明適時還原當年場景，讓柯黑的無端標籤不攻自破。
這位幕僚還說，陳佩琪在臉書點名攻擊黃重諺，不但是搞不清楚狀況，事實上柯文哲第一次參選前，人在小英基金會負責政策工作的黃重諺恐怕還是最早幫柯的政治幕僚，這位親近黃重諺的幕僚說，跟陳佩琪素昧平生，人家家中坐，標籤從天上來的當事人則是一笑置之，幾次說自己與陳不同科別，不用放在心上。