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年紀大了才會掉牙齒？醫反揭「真實病因」：其實是迷思

▲牙齒是一個人的門面，若沒有正確、勤勞保養，未來就必須付出大量金錢挽救。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲牙齒是一個人的門面，若沒有正確、勤勞保養，未來就必須付出大量金錢挽救。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 17:37:08

牙齒是一個人的門面，若沒有正確、勤勞保養，未來就必須付出大量金錢挽救。而過去民眾時常有年紀大就會掉牙齒的迷思，牙醫師葉昭孝也解釋「真實病因」並提醒相關細節。

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牙醫師葉昭孝在臉書粉專上提到，在看診時常有民眾詢問他「常聽人家說老掉牙，是自然老化現象嗎？」、「所以只有老了才會掉牙嗎？」、「那這樣年輕時就可以不用特別顧牙嗎？」。他則會解釋「『老掉牙』其實是一個迷思，大多數的掉牙、缺牙是跟牙周病有密切的關係！」

▲牙醫師葉昭孝提醒民眾注意牙周病相關症狀。（圖／翻攝暖男牙醫葉昭孝粉專）
▲牙醫師葉昭孝提醒民眾注意牙周病相關症狀。（圖／翻攝暖男牙醫葉昭孝粉專）
葉昭孝醫師解釋，牙周病菌會引起免疫反應來破壞齒骨結構 ，加上牙周病初期症狀比較不明顯，容易被忽略，通常等到發生牙齒鬆動、牙齦萎縮的狀況，才會意識到不對勁，「不是只有老了才會掉牙，不論年紀大小，如果有嚴重牙周病就有可能會造成牙齒掉落 的危機」。

葉昭孝醫師也從自己的臨床經驗中發現，近一兩年，有嚴重牙周病問題、甚至因為牙周病開始缺牙的患者，的確有「年輕化趨勢」，因此他也提醒「如您已經有掉牙、缺牙狀況的話，也要趕緊治療。長期缺牙也會導致齒槽骨逐漸流失，甚至影響到鄰牙健康；假如缺牙又是牙周病引發的，牙周長期的發炎問題，也可能導致口腔毒素、細菌從牙齦進入到血液中，嚴重的話還可能會導致全身免疫系統發炎和感染！」（編輯：潘毅）

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