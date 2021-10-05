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賀瓏打破沉默！避「龍龍、老K」炎上爭議　3點聲明網讚爆

▲脫口秀演員「龍龍」（右）與薩泰爾娛樂《炎上》班底「老K」爭議延續多日，沉默多日的賀瓏稍早也做出3點回應。（圖／老K、龍龍臉書）
▲脫口秀演員「龍龍」（右）與薩泰爾娛樂《炎上》班底「老K」爭議延續多日，沉默多日的賀瓏稍早也做出3點回應。（圖／老K、龍龍臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 17:36:54｜2021-10-05 17:39:07

脫口秀演員「龍龍」日前控訴薩泰爾娛樂《炎上》班底「老K」霸凌爭議延燒，其中龍龍因老K不斷譏諷她與前男友賀瓏的關係感到不滿，卻遭網友質疑雙重標準、曾於脫口秀中批評客家前男友等等，而沉默多日的當事人賀瓏稍早也終於透過臉書發表3點聲明，幽默回應更讓不少粉絲笑稱「這回覆是真正的喜劇演員」。

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脫口秀演員龍龍上月底出面表示，受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，而老K則暗諷她是「喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤」，儘管博恩曾親上火線表示「揮淚斬馬謖」宣布老K留職停薪，雙方支持者仍唇槍舌戰多日。對此，龍龍前男友賀瓏稍早也透過臉書表示，自己最近收到很多人關心，也被大家期望出來說點什麼，因此整理出3點聲明。

其中他並未針對爭議事件做出回應，而是幽默澄清「1.賀瓏的「瓏」有玉字旁，瓏子的「瓏」也有玉字旁、2.我沒有客家血統，我是父籍香港的台灣人。3.感謝大家關心，《賀瓏有打工》真的真的很好看，觀看數再不起來，就會被老闆揮淚斬掉。」

▲網友認為賀瓏才是整起風波中最倒霉的人。（圖／翻攝自賀瓏臉書）
▲喜劇演員賀瓏打破沉默，3點回應展現高EQ。（圖／翻攝自賀瓏臉書）
儘管以上3點回應簡短，但仍有不少粉絲在文章底下留言稱讚他高EQ回應，「這回覆也太強了」、「這回覆是真正的喜劇演員」、「我欣賞賀瓏有品的喜劇演員」、「我是鋼鐵賀粉」、「每集都有看，幫你守街亭！」、「賀瓏始終還是那麼幽默」，同時也號召替他節目增加點閱率，避免真的被「揮淚腰斬」。（編輯：楊智傑）


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