新加坡考數學魔王題！國小生竟被「難到哭」 名醫曝解答
新加坡於10月1日舉行小學畢業考（PSLE）數學考試，其中一道「魔王題」引發熱議，原來是當時有國小考生因為題目太難，在考場大哭、失控翻桌，而日前重症醫師陳志金也在臉書發文提到，「台灣家長近日的話題是歷史，新加坡家長的話題是數學！」他也開玩笑表示，「臉書、IG會背叛你（昨晚就大當機）；歷史、記憶會背叛你（我不是說岳飛），但是數學不會，因為數學不會就是不會」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 17:57:24
日前新加坡舉辦國小畢業考，其中幾道數學題難度不低，讓不少學生在考場乾嘔、大哭，據《新加坡早報》報導其中的「魔王難題」更掀起新加坡各大銀行、醫院社群競相分享討論，題目如下：「海倫（Helen）或和伊凡（Ivan）有相同數量的硬幣，海倫有幾枚50美分硬幣和64枚20美分硬幣，硬幣共重1.134公斤；伊凡則有幾枚50美分硬幣和104枚20美分硬幣，請問誰有比較多錢？多出多少？另外，假設每枚50美分硬幣比20美分硬幣重0.0027公斤，那麼，伊凡的硬幣有多重？」。
對此，醫師陳志金也透過臉書拆解考題關鍵，指出重點在「兩人有同數量的硬幣，多一枚20分，就會少一枚50分」，如此一來金額就會比對方少30分；現在伊凡多了40枚(104-64)20分，當然就比對方少40枚50分，總金額就會比對方少30分x40=1200分=12元；而重量也相同，一枚50分硬幣比一枚20分硬幣重2.7公克，40枚的重量差就是2.7公克x40=108公克；對方是1.134公斤，伊凡是50分硬幣比較少的人，總重量自然比較輕=1.134公斤-0.108公斤=1.026公斤。
陳志金醫師笑稱，重點在兩人有「同數量的硬幣」，重點在兩人有「同數量的硬幣」，所以根本不必去算出兩人的50分硬幣有幾枚，也不必去算出每一枚的20分、50分硬幣個別有多重，用「替換比較」的就可以了，另外也形容「臉書、IG會背叛你（昨晚就大當機）；歷史、記憶會背叛你（我不是說岳飛），但是數學不會，因為數學不會就是不會」。（編輯：楊智傑）