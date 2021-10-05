媽祖娘娘面部顏色高達三種　神界百變天后當之無愧

媽祖是台灣的強勢信仰之一，因此在各地、各廟造型、稱謂繁多。而台灣最傳統的媽祖聖像多是雕成福泰的太后外觀，與其天上聖母慈祥的形象相符合，而中國則流行將媽祖形塑成粉面的年輕妃子像，背後緣由則是為了呼應二十八歲得道升天的傳奇軼聞，但不論是哪一種外觀，冠冕前都會加上天帝級配飾的珠串，以彰顯天后的地位。而媽祖娘娘聖像除了福泰、年輕妃子兩種差異外，在台灣最常見的便是臉部顏色的不同。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 19:35:11
台灣媽祖的兩部顏色較為常見的有三種，分別為膚色稱之為粉面媽；金色稱之為金面媽、以及黑色的烏面媽，而這三種不同的面部顏色，背後各自代表的不同的意義，首先膚色代表人格化的表現，希望表現出媽祖親民的形象，因此膚色也是台灣神明中最常見的面部顏色；金色則是代表至尊無上，是一種得道後的象徵，通常只有天帝、佛祖能夠用金面的像，而媽祖是信仰中的天后，自然可以用金面；至於黑面，是媽祖崇拜中的特殊信仰，甚至在台灣媽祖中佔比非常之高。
與包公、中路財神原始造型就是黑面不同，烏面媽是刻意將臉部漆成黑色，而來源說法則有兩種：
１．鹿港的媽祖天后宮香火鼎盛，信眾來來往往香火不斷，媽祖神像長期受到香火的薰陶，才從粉色變成黑色。
２．為了顯現救苦救難的莊嚴形神聖，特意漆成黑色的面部。
除了以上兩種說法外，其實還流傳著漢族習俗中閨女未嫁而亡或死於非命會成為陰神，而媽祖升天時為閨女，因此才會用面部黑色來縣，但是此說法其實並不正確且有許多爭議，因為妙善公主（觀音）、仙界仙姑等也有很多是在閨女時得道升天，也並沒有以烏面呈現。而死於非命的神明更是不勝枚舉，例如溺斃的屈原、李白，也都沒有以黑面為像，因此可以判斷此說法為誤傳。（編輯：鍾怡婷）