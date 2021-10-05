國慶光雕點燈　蔡英文：百年來台灣人續為自由民主努力

我是廣告 請繼續往下閱讀
光雕點燈儀式由蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男老師致敬。隨後由游錫堃及蔡英文分別致詞。
游錫堃表示，這是文總連續五年策畫的活動，有創意也有感動，謝謝文總以及國慶光雕策展團隊的辛苦與努力。今年主題是「百年追求 世界台灣」，從歷史來看，百年來前輩追求的就是民主，台灣民主更在幾年成為國際典範，但民主不是天上掉下來的。
游錫堃說，無論各項評比，台灣能有這麼好的成績，他個人覺得都是從蔡英文領導的團隊上任後才有的表現，所以他要向蔡英文及團隊表達敬意。因為有這些亮麗的成績，台灣在國際能見度不斷提昇，讓世界看到台灣，台灣變成世界的台灣。
蔡英文則說，謝謝大家這段時間團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動陸續登場。在這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴，今年「百年追求 世界台灣」也不意外，今年也是台灣文化協會成立100年，透過光雕對前輩表達敬意，也代表百年來台灣人承接精神為自由民主努力。
蔡英文說，今年還有一個亮點，就是在東京奧運與帕運表現精采的體育英雄，他們凝聚全國上下的心，等等可以看到策展團隊發揮巧思，讓大家看到他們。相信大家都迫不及待，蔡英文說，自己也跟大家一樣，很期待今晚的光雕展演，這是獻給每一位台灣人民的。
致詞結束後，主持人邀請與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。
文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。
此外，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。策展內容橫跨一世紀的歷史，也象徵台灣走向世界，呼應「百年追求・世界台灣」的光雕主軸，以及今年國慶「民主大聯盟・世界加好友」的主題。
文總指出，總統府建築國慶光雕展演將於10月5日至10月10日國慶當天，連續6天每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30展演，每次時間為10分鐘。民眾可由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入觀賞區。觀賞時敬請配合防疫措施，請全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，於展演期間和散場時請與周圍民眾保持1公尺以上之安全社交距離。若遇現場人潮過多，請耐心等候，配合主辦單位引導，待下一個場次再進場。