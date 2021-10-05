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重新冠輕流感　台灣家庭醫學醫學會：不可輕忽雙重打擊

▲台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰建議，流感疫苗公費自費都應施打，以提高自我防護力，減少家庭群聚、長者感染重症的風險。（圖／台灣家庭醫學醫學會提供）
▲台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰建議，流感疫苗公費自費都應施打，以提高自我防護力，減少家庭群聚、長者感染重症的風險。（圖／台灣家庭醫學醫學會提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-05 22:00:00

流感疫苗1日開打，今年政府採購的四價新科技細胞培養與雞蛋培養疫苗數量與往年相當，以滿足公費民眾的需求量，並採取階段性接種；根據國內首次針對新冠疫苗與流感疫苗的認知調查發現，民眾明顯輕流感重新冠。

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身兼台灣家庭醫學醫學會理事長的台北榮民總醫院副院長黃信彰提醒，流感疫苗主要為預防流感病毒大流行造成的重症、死亡，及相關家庭社會負擔外；自COVID-19病毒崛起，國外研究同時發現施打流感疫苗，不僅可降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症和住院率，民眾應視自我狀況選擇高保護力疫苗並及早預約施打，提升自我保護。

今年公費疫苗共632萬8250劑，採2階段式接種施打；10月1日起第1階段的對象，為醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職與五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員，及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段為11月15日起，開放50歲至64歲50至64歲無高風險慢性病成人；去年政府公費流感疫苗就分兩種，除傳統的雞蛋培養方式外，同時有最新科技的哺乳類細胞培養方式，因為新技術相對成本也較高，因此今年公費疫苗哺乳類細胞培養疫苗的比例較少、只有89萬劑，至於雞蛋培養疫苗543萬劑。

台灣家庭醫學醫學會說，因應新冠疫情，做了一項關於民眾對疫苗認知的調查；調查結果發現，無論是新冠或流感疫苗，保護力是民眾選擇疫苗的第一考量，有超過九成的人知道新冠疫苗會因為製作方式不同，影響其保護力和效力，但僅有七成的人知道流感疫苗其實也因製作方式不同，影響其保護力。

黃信彰擔心流感疫苗認知不足，對於秋冬疫情輕忽可能會產生感染破口，為避免雙重威脅，增加重症及死亡的風險，呼籲民眾接種新冠疫苗和流感疫苗缺一不可；流感疫苗問世已有超過50年的歷史，隨著科技進步，已非常安全，政府在去年公費流感疫苗加入了國外最新科技細胞培養流感疫苗，不僅保護力提升10%，病毒變異性較傳統雞蛋培養流感疫苗減少，優化疫苗保護力與效力低。

黃信彰指出，今年秋冬將會台灣疫情的新考驗，建議民眾要施打新冠的疫苗外，也要同時記得先預約施打流感疫苗，雙倍保護！全球不斷出現新冠病毒持續變異，要達到群體免疫，顯然還要花更多的時間方可達成，現在全球專家首要的目標，為增加新冠疫苗完成2至3劑施打覆蓋率，以降低新冠肺炎重症和死亡率。

黃信彰說，台灣新冠疫苗第2劑覆蓋率偏低狀況下，流感疫苗的施打更為防疫關鍵；根據問卷調查，去年流感疫苗施打率僅2成，年齡在35至45歲間不屬於公費流感疫苗接種且家中有子女在12歲以下的家長，自費施打流感疫苗的比例僅20.3%，加上這群家長年紀多在等待新冠疫苗的施打，建議流感疫苗公費自費都應施打，以提高自我防護力，減少家庭群聚、長者感染重症的風險。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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