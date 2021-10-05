重新冠輕流感　台灣家庭醫學醫學會：不可輕忽雙重打擊

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今年公費疫苗共632萬8250劑，採2階段式接種施打；10月1日起第1階段的對象，為醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職與五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員，及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。
第二階段為11月15日起，開放50歲至64歲50至64歲無高風險慢性病成人；去年政府公費流感疫苗就分兩種，除傳統的雞蛋培養方式外，同時有最新科技的哺乳類細胞培養方式，因為新技術相對成本也較高，因此今年公費疫苗哺乳類細胞培養疫苗的比例較少、只有89萬劑，至於雞蛋培養疫苗543萬劑。
台灣家庭醫學醫學會說，因應新冠疫情，做了一項關於民眾對疫苗認知的調查；調查結果發現，無論是新冠或流感疫苗，保護力是民眾選擇疫苗的第一考量，有超過九成的人知道新冠疫苗會因為製作方式不同，影響其保護力和效力，但僅有七成的人知道流感疫苗其實也因製作方式不同，影響其保護力。
黃信彰擔心流感疫苗認知不足，對於秋冬疫情輕忽可能會產生感染破口，為避免雙重威脅，增加重症及死亡的風險，呼籲民眾接種新冠疫苗和流感疫苗缺一不可；流感疫苗問世已有超過50年的歷史，隨著科技進步，已非常安全，政府在去年公費流感疫苗加入了國外最新科技細胞培養流感疫苗，不僅保護力提升10%，病毒變異性較傳統雞蛋培養流感疫苗減少，優化疫苗保護力與效力低。
黃信彰指出，今年秋冬將會台灣疫情的新考驗，建議民眾要施打新冠的疫苗外，也要同時記得先預約施打流感疫苗，雙倍保護！全球不斷出現新冠病毒持續變異，要達到群體免疫，顯然還要花更多的時間方可達成，現在全球專家首要的目標，為增加新冠疫苗完成2至3劑施打覆蓋率，以降低新冠肺炎重症和死亡率。
黃信彰說，台灣新冠疫苗第2劑覆蓋率偏低狀況下，流感疫苗的施打更為防疫關鍵；根據問卷調查，去年流感疫苗施打率僅2成，年齡在35至45歲間不屬於公費流感疫苗接種且家中有子女在12歲以下的家長，自費施打流感疫苗的比例僅20.3%，加上這群家長年紀多在等待新冠疫苗的施打，建議流感疫苗公費自費都應施打，以提高自我防護力，減少家庭群聚、長者感染重症的風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。