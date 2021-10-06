英國爭取加入CPTPP　盼貿易與安全相輔相成

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「泰晤士報」3日刊登特拉斯（Liz Truss）自接任外交大臣後第一次與英國媒體的深入專訪。英國首相強生（Boris Johnson）9月中進行內閣改組，此前擔任貿易大臣兩年的特拉斯獲任命為外交大臣。
特拉斯在專訪中指出，英國將尋求強化與「熱愛自由」民主政體的同盟關係，以挑戰「惡意行為者及集權國家」的影響力。
她說：「我們將與友人和盟友協力打造更多經濟和安全協定。（英國、美國、澳洲9月中成立的三方安全聯盟）AUKUS與保護貿易及航行路線有關並聚焦澳洲，但我想與印度、日本、加拿大在同類型領域商定旨在擴展安全支援的相關安排。」
特拉斯主張，民主政體在亞洲及非洲爭取影響力的最佳方式，是提供足以抗衡中國與俄羅斯的基礎建設及經貿發展資金來源，而安全協定具有強化貿易協定的功能。
英國今年2月正式申請加入CPTPP。特拉斯指出，英國可望與CPTPP部分成員發展更進一步的安全合作關係。至於這是否「劍指中國」，特拉斯未正面回應，僅說相關作為旨在「促進自由」。
雖然在2016年脫歐公投支持英國續留歐洲聯盟（EU），特拉斯2017年即公開表示想法已改變。2019年接任貿易大臣後，她積極在國際貿易領域貫徹「全球化英國」（Global Britain）理念。如今則以外交大臣身分持續推動自由開放、立基於規範的國際貿易，並相信這樣的貿易有助確保全球安全、穩定與繁榮。
在能源安全領域，特拉斯同樣與強生「理念相近」，支持進一步發展核能，包括建立較小規模的社區型核能發電廠，而不過度依賴任何特定能源來源。特拉斯認為這有助英國自主掌握能源供應。
不過，「泰晤士報」提到，有鑑於英國許多核子反應爐是由中國與法國建造，在英中關係緊張、AUKUS讓法國丟失大筆潛艦訂單等事件引發英法外交風波的背景下，英國如何解決對相關國家的依賴，尚未明朗。（編輯：馮昭）1101005