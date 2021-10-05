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金馬58／死亡之組搶影帝　評審讚柯震東有「梁朝偉風範」

▲柯震東（右）被評審稱讚有梁朝偉的魅力。（圖／翻攝微博、《金錢男孩》臉書）
▲柯震東（右）被評審稱讚有梁朝偉的魅力。（圖／翻攝微博、《金錢男孩》臉書）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-05 21:18:14｜2021-10-05 21:32:32

第58屆金馬今（5）日舉辦入圍名單公布記者會，今年的死亡之組「最佳男主角獎」競爭激烈，吳鎮宇發揮出影帝級演技，張震為搶首座金馬影帝寶座來勢洶洶，鄭人碩有望從最佳男配角升等成最佳男主角，邱澤以獨特魅力獲得評審青睞，柯震東則是試圖從演藝事業低潮中絕地大反攻，5人的演技實力對碰讓粉絲非常期待，金馬執委會執行長聞天祥也一一解釋這5位演員入圍的原因。

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▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間。（圖／傳影互動）
▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間。（圖／傳影互動）
聞天祥表示，柯震東今年以《金錢男孩》、《月老》和《鱷魚》報名「最佳男主角獎」，3部電影都有評審投票，聞天祥認為柯震東在《金錢男孩》中將一名出賣肉體男妓的內心感受詮釋到位，誇讚他有很大的突破，尤其是最後一個鏡頭，更是讓柯震東魅力爆棚，頗有《阿飛正傳》中梁朝偉的風範，「又是一個超越自己的演出，細膩不誇張，挺難的耶！」

其實這已經不是聞天祥第一次稱讚柯震東有梁朝偉的影子，柯震東在2016年曾經以《再見瓦城》入圍金馬53「最佳男主角獎」，當時聞天祥就給出相當高的評價。2014年柯震東因大麻事件引起軒然大波，一度淡出大銀幕，雖然仍有拍片但都相當低調。如今事隔多年，他慢慢重返演藝圈，並開始大動作宣傳和接受媒體採訪，至於能否回到從前的高人氣和聲勢，就看粉絲們買不買單。

▲柯震東自認感情方面很被動。（圖／記者林柏年攝）
▲柯震東今年有3部電影上映。（圖／記者林柏年攝）
聞天祥點出鄭人碩在《角頭—浪流連》中，以不同的方式詮釋一個大家已經有既定印象的角色，且不僅是侷限在外型上的變化，對於感情的處理也是相當細膩。邱澤則是以《當男人戀愛時》入圍，該片上映時再度掀起「台式魅力」，不少觀眾都哭著走出電影院，讓他演技的渲染力備受肯定。張震為了《緝魂》詮釋癌末病患3個月減重12公斤，將演技發揮得淋漓盡致。早已是影帝的吳鎮宇在《濁水漂流》中演技精湛，該片也入圍金馬12獎項，是入圍最大贏家。

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