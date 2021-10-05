金馬58／死亡之組搶影帝　評審讚柯震東有「梁朝偉風範」

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其實這已經不是聞天祥第一次稱讚柯震東有梁朝偉的影子，柯震東在2016年曾經以《再見瓦城》入圍金馬53「最佳男主角獎」，當時聞天祥就給出相當高的評價。2014年柯震東因大麻事件引起軒然大波，一度淡出大銀幕，雖然仍有拍片但都相當低調。如今事隔多年，他慢慢重返演藝圈，並開始大動作宣傳和接受媒體採訪，至於能否回到從前的高人氣和聲勢，就看粉絲們買不買單。
聞天祥點出鄭人碩在《角頭—浪流連》中，以不同的方式詮釋一個大家已經有既定印象的角色，且不僅是侷限在外型上的變化，對於感情的處理也是相當細膩。邱澤則是以《當男人戀愛時》入圍，該片上映時再度掀起「台式魅力」，不少觀眾都哭著走出電影院，讓他演技的渲染力備受肯定。張震為了《緝魂》詮釋癌末病患3個月減重12公斤，將演技發揮得淋漓盡致。早已是影帝的吳鎮宇在《濁水漂流》中演技精湛，該片也入圍金馬12獎項，是入圍最大贏家。
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