溫昇豪研究車子30年　超狂車庫「擁佳麗三千」

溫昇豪拍攝汽車廣告，化身王牌銷售專家，親自「接待」兩位明星顧客孟耿如、姚淳耀，從小對車子有興趣的溫昇豪，平常就愛看車及研究車，不但對各種類型的車子有涉獵，他本人也愛買車，舉凡休旅車、跑車、房車等，幾乎家裡都有，打趣形容自己「擁後宮佳麗三千」，他表示：「我是個很愛車的人，因為從小學3年級就開始研究，到現在能認得世界超過30種車子的品牌，我喜歡的車子類型沒有一定非要什麼款式，每一種都喜歡，因為每一台車子屬性都不一樣。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-05 21:19:08｜2021-10-05 21:22:53
在影片中溫昇豪接待孟耿如，示範單手倒車絕技「撩妹」，逗得孟耿如笑得心花怒放，兩人還藉著出外賞車之名，跑到河濱公園去寫真畫畫，讓多才多藝孟耿如露一手繪畫才華，只見她畫到一半突然邀溫昇豪試一下畫畫手感，沒想到溫昇豪一出手就讓孟耿如稱讚「有練過」，溫昇豪笑說：「國小的時候常畫畫，有畫過國父紀念館，不過自從那次之後就很少畫畫了。」問孟耿如平常對開車、賞車的經驗，自豪開車技術不錯、有開車天分的她笑說：「我給自己10分，因為我技術OK，開車不快也不慢，絕對是個安全駕駛。」
首次和姚淳耀合作，溫昇豪被他開車的「慢速」嚇到，自認是「馬路三寶」的姚淳耀笑說自己是超級路癡，有時候就算使用導航也會迷路，讓擔任銷售顧問的溫昇豪笑說：「遇到史上最棘手的客人了。」相對於孟耿如對於開車技術有自信，姚淳耀自嘲技術只有0.5分，從拿到駕照開車快20年，有時路邊停車還是停得非常「掉漆」，他笑說：「印象最深刻是有一次停在斜坡忘了拉手煞車，一下車發現車子怎麼慢慢往下滑，越滑越快越離越遠，當下跑百米的速度衝過去拉開車門，用手按住腳煞車，再拉手煞車，才免於一場災難。經過這些經歷，對於行車安全都非常重視，開車也開得很慢。」