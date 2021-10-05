火車通勤族福利 江怡臻、廖先翔爭取台鐵納入1280元月票
雙北1280定期票可無限次數搭乘雙北捷運、公車以及特定路線跳蛙公車，卻始終未涵蓋同屬雙北交通網絡的台鐵；新北市議員江怡臻、廖先翔今（5）日在議會質詢時，爭取台鐵特定路段納入雙北1280月票，將有利於鶯歌、樹林、汐止等地區的鐵路通勤民眾。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-05 23:22:50
新北市政府交通局局長鍾鳴時表示，新北支持這樣的方向，已經朝著鐵路納入定期月票的方式研究，並持續跟台鐵溝通，待台鐵完成定期票證電子化，可望增加民眾從鐵路轉乘捷運、公車、自行車的優惠；雖然不一定加入1280月票，但會朝著加價購的方式，給予市民更多的優惠。
江怡臻說，當新北正在發展大眾運輸，樹林、鶯歌、汐止等地的居民，都在仰賴鐵路作為來往台北、桃園的主要公共運輸工具；以樹林站為例，每日平均進出站人次約略是三萬人，從樹林搭區間車到台北車站，通勤時間只要15至25分，但若自行開車或搭公車，碰上塞車單趟通勤時間動輒一個小時。
江怡臻認為，1280月票名為雙北公共運輸定期票，但樹林、鶯歌、汐止卻無法使用，因此在定期月票上路之際，就要求研議納入台鐵和國道客運；目前擴大定期月票的提議，可能對台北市政府來說並不太滿意，因為鐵路使用仍是以新北市民為主，台北市可能不願意製造更多財政負擔，那雙方需要更多的溝通。
廖先翔也指出，未來月票設計的時候，除了考量納入鐵路以外，很多地區的民眾如居住在汐止、金山、萬里等地的民眾，都是使用客運通勤居多，也應該納入月票的考量範圍；另外在財政的方面，可以透過市府的停管基金來支付。