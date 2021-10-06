在家上班月薪5萬！爸媽喊「孝親費5千」他怒了：幹嘛要給
孝親費該怎麼給、又需要給多少？一直以來都是各個家庭的難題。對此，就有網友抱怨，自己被迫回家裡的公司上班，每個月薪5萬元，結果爸媽還要求「給孝親費5000元」，讓他氣炸直呼「辛苦賺的錢幹嘛給父母」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 00:06:02
原PO在《爆怨2公社》表示，因為自家公司找不到員工，所以他被找回來上班，結果今（5）日發薪水，卻被爸媽要求「把薪水給他們一點」，再加上爸爸是公司老闆，發薪水時還會問「有沒有給媽媽錢」，讓他聽了十分無言。
原PO透露，他會給都是被逼的，以前每個月3000元，到現在還要求給5000元，因此忍不住說「真的不懂，辛苦賺的錢幹嘛給父母」。他提到，很多人認為給孝親費合理，但父母既然生了，就要養育孩子，「不然要遺棄喔，生了再來要求回報，我以後應該也不會生小孩，浪費錢、時間」。
貼文曝光後，網友紛紛搖頭痛罵，「立刻辭職，搬出去住老死不相往來，這樣你就不會生氣了」、「還好吧，才3000，如果住家裡當做補貼水電雜費，不然自己去外面闖蕩，親情勒索在家工作只是你不敢反抗，不住家裡自己賺自己花」。不過也有人認為「為何都在家工作，還要拿錢回家，邏輯非常奇怪」。（編輯：許智超）