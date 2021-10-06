白宮國安顧問蘇利文歐洲行　瑞士會晤楊潔篪

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新聞稿表示，蘇利文將在蘇黎世與楊潔篪會晤，這是拜登與習近平9月9日二度通話後的美中後續對話，繼續尋求負責任地處理美中競爭。
蘇利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，和北大西洋公約組織（NATO）盟邦國安顧問、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與歐洲理事會（European Council）官員會晤。蘇利文將重申跨大西洋聯盟的重要性，就一系列共同利益進行磋商外，也將利用機會向歐洲盟友與合作夥伴匯報與楊潔篪的會談內容。
蘇利文與楊潔篪的歐洲會晤，最早由南華早報披露。報導引述知情人士指出，「他們的目標是重建溝通管道，並落實習近平和拜登達成的共識」。
楊潔篪與蘇利文本週會面，是拜登上台後雙方官員再次面對面會晤，但先前會面並無太多實質進展。今年3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅等人，在阿拉斯加召開會談。會談不歡而散，中國批判美國式民主，美國官員則指控中國代表譁眾取寵。
中美關係在美國前總統川普時期急遽惡化，拜登政府也因香港、新疆與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源等多項議題，持續對中國施壓。中國近來對台灣的軍事恫嚇持續升高，共機擾台數量頻創新高，也引來美國國務院與白宮高度關切。（編輯：陳政一）1101006