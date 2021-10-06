歐盟峰會登場　討論對中國美國新策略

我是廣告 請繼續往下閱讀
主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「我們都看到阿富汗所發生的事，印度─太平洋地區所發生的事，以及與中國之間所發生的事。」他指出，歐盟有必要展現「集體智慧」以形成歐洲的回應。
米歇爾在抵達會場參加峰會晚宴時說：「我們的團結是非常強有力的資產，多邊方式是歐盟的DNA。」
澳洲上月取消向法國購買數以百億計美元潛艇的合約，澳洲還表示，由於與中國緊張升高，將改買美國核潛艦。
巴黎對潛艦合約遭澳洲取消依舊感到不快之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預料會再次警告夥伴國，美國對歐洲的密切擁護不再是必然。
法國總統府發言人在歐盟成員國領袖這場會面前表示：「假裝沒事發生會是個錯誤。」
在對中國的立場上，德國總理梅克爾總鼓勵與北京維繫密切關係，但這樣的作法現在證實更難捍衛，因為中國國家主席習近平的領導作風更趨集權與強硬。
在德國希望簽訂的歐中投資協定遭無限期擱置之際，歐洲與北京的關係更形複雜。
歐盟今年3月針對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，中國加倍制裁舉動引發歐洲議會憤怒，反對歐中投資協定聲浪高漲。歐洲議會5月20日表決將歐中投資協定凍結，直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。（譯者：陳政一）1101006