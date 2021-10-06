自封全台最正！清大學生會長請辭：我欠全清大人一個道歉

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事隔多日，黃筠甯正式請辭學生會會長，道歉聲明中提及，當時致詞稿有撰稿、編輯人員，她作為最後審稿者，卻沒有第一時間發現致詞稿的問題，感到相當抱歉，「我欠全清大人一個道歉，更欠第30屆全體學生會幹部們一個道歉，是我因為自己的疏忽搞砸了大家對我的期待與寄望，也是我辜負了清大當年對我的救命之恩，讓原本報恩的行為，成為傷害清大的行為。」
對於自封全台最正會長一事，黃筠甯也解釋，知道自己不是普遍外表審美的「最正定義」，當初擬稿人加入這一段是因為想要強調自信美與幽默的形象，擬稿人知道她出過兩次車禍，全身上下都留下了不少常人認為是醜陋的傷疤，加上長期吃止痛藥、長時間無法正常行走的關係，所以也復胖了許多，但她認為美的定義不該是僅僅評判外表來決定，無論是身體受過傷的人、還是心理有過傷的人，只要相信自己、對自己有自信就是最美的定義。
最後，黃筠甯說「很抱歉，我沒能在最後修稿的時候把這個故事完整說明，請原諒我到這個時候才有勇氣說出這些我一直都不願提起的痛苦回憶」，對於各界給予的留言，她都有逐一閱讀、做分類整理，「我知道我必須負起全部的責任，但願我的辭職可以讓大家重新相信第30屆學生會的能力與誠信」。（編輯：張嘉哲）