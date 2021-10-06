法國參議院訪問團抵台　友台小組主席將晉見總統

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李察雖未發表談話，但面對媒體鏡頭微鞠躬向台灣民眾問好，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，外交部人員則代為翻譯「大家早」，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。
李察（隸屬法國執政的共和國前進黨）領軍的參訪團，成員包括友台小組2名副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）（隸屬中間派聯盟」）等4名跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。
外交部昨天發布新聞稿表示，李察等人應政府邀請於6日至10日訪台，期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；並會晤相關部會首長，期間各項活動規劃安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。
外交部表示，李察長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提升台法友好關係有重要貢獻。今年5月6日，李察促成法國參議院高票通過「支持台灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友台決議案的首例。
外交部指出，這次是李察在2015年及2018年之後第3度訪台，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。（編輯：李錫璋）1101006