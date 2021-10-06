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花系列當家小生林煒坦言保持年輕靠整形手術！正面態度網友讚爆

花系列當家小生林煒坦言保持年輕靠整形手術！正面態度網友讚爆
花系列當家小生林煒坦言保持年輕靠整形手術！正面態度網友讚爆

健康醫療網

2021-10-06 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】有些明星的顏值出道即巔峰，哪怕是上天特別眷顧，依然逃不過歲月這把殺豬刀，然而知名的花系列當家小生林煒卻憑藉著越活越年輕的凍齡面容，持續活躍於兩岸三地影劇圈超過三十年，近日林煒新劇定裝照曝光，更是引發網友熱議是否有偷偷去醫美「進廠保養」。

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而林煒也大方坦承除了嚴格的運動與飲食管理外，想要在鏡頭前維持緊緻肌膚還是得靠定期的醫美微整形保養，另外由於沒日沒夜拍戲的操勞，林煒的眼袋、淚溝變得越來越明顯，為了能在粉絲面前保持最佳狀態，近期也選擇做了升級版的五合一眼袋手術解決老化危機。

幫林煒執刀的整形醫美集團總院長黃仁吳醫師說明，眼袋範圍看似不大，卻是一項極其細緻的精密手術，尤其林煒是二次眼袋手術的關係，組織內部舊有疤痕會提高眼瞼外翻的機率，經評估後建議採取升級版「五合一隱痕眼袋手術」，在處理眼袋、淚溝的同時也一併切除眼下多餘贅皮進行迷你拉皮，使眼周整體看起來更明亮，術後林煒自覺視覺年齡起碼年輕了五歲以上，像是重返少年時期的迷人電眼。

▲幫林煒執刀的整形醫美集團總院長黃仁吳醫師深耕眼袋手術多年。

而當林煒被記者問及收割「不老男神」美名的心情時，林煒笑說：「明星的好狀態很難完全只靠做運動跟多喝水，像我平常除了打皮秒雷射跟微整形保養外，尤其特別注重一年一次的音波拉提來幫肌膚的緊實度打底，加上做了升級版的五合一眼袋手術，讓我能隨時保持年輕狀態，在鏡頭前自然可以無所畏懼的專注演出。」

▲林煒坦言做完升級版「五合一隱痕眼袋手術」後狀態極佳，輕鬆收割「不老男神」美稱。

整形醫美集團李博文醫師分析，愛美人士如果可以有定期施打非侵入拉提的好觀念，造就緊實肌膚不在話下，但因眼袋與淚溝在產生之後，以擦眼霜、熱敷、按摩等方式改善的幅度也相當有限，還是需要透過升級版「五合一隱痕眼袋手術」來解決；另外如果患者還合併有蘋果肌凹陷的問題，在進行眼袋手術的同時，也可搭配做脂肪細胞溶液補脂，術後眼周將會更緊緻有神，臉龐澎潤輪廓青春感加分，而這樣的複合式眼袋手術時間僅需1-1.5小時，隔天即可正常上班，因為幾乎不影響生活作息，所以廣受有同樣眼袋、淚溝困擾的輕熟齡以上民眾歡迎。

▲整形醫美集團李博文醫師分享，新式「五合一隱痕眼袋手術」隔天即可正常上班，廣受有眼袋、淚溝困擾的輕熟齡以上族群歡迎。

林煒表示，其實明星會做醫美整形都是為了呈現更完美的作品給觀眾，能更方便有效率的保持年輕模樣是件很棒的事，真的不必怕人知道而躲躲藏藏，黃仁吳醫師也進一步提醒，農曆年前想要搶先進行年度醫美保養的病患眾多，不論想做哪種醫美治療或手術，術前都必需與值得信賴的專業整形外科醫師進行深度溝通討論，讓醫師能針對不同肌齡與膚況當面進行動態評估及綜合規劃，才能在有保障的情況下安心恢復年輕風采喔！



資料來源：健康醫療網 花系列當家小生林煒坦言保持年輕靠整形手術！正面態度網友讚爆

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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