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幫林煒執刀的整形醫美集團總院長黃仁吳醫師說明，眼袋範圍看似不大，卻是一項極其細緻的精密手術，尤其林煒是二次眼袋手術的關係，組織內部舊有疤痕會提高眼瞼外翻的機率，經評估後建議採取升級版「五合一隱痕眼袋手術」，在處理眼袋、淚溝的同時也一併切除眼下多餘贅皮進行迷你拉皮，使眼周整體看起來更明亮，術後林煒自覺視覺年齡起碼年輕了五歲以上，像是重返少年時期的迷人電眼。
▲幫林煒執刀的整形醫美集團總院長黃仁吳醫師深耕眼袋手術多年。
而當林煒被記者問及收割「不老男神」美名的心情時，林煒笑說：「明星的好狀態很難完全只靠做運動跟多喝水，像我平常除了打皮秒雷射跟微整形保養外，尤其特別注重一年一次的音波拉提來幫肌膚的緊實度打底，加上做了升級版的五合一眼袋手術，讓我能隨時保持年輕狀態，在鏡頭前自然可以無所畏懼的專注演出。」
▲林煒坦言做完升級版「五合一隱痕眼袋手術」後狀態極佳，輕鬆收割「不老男神」美稱。
整形醫美集團李博文醫師分析，愛美人士如果可以有定期施打非侵入拉提的好觀念，造就緊實肌膚不在話下，但因眼袋與淚溝在產生之後，以擦眼霜、熱敷、按摩等方式改善的幅度也相當有限，還是需要透過升級版「五合一隱痕眼袋手術」來解決；另外如果患者還合併有蘋果肌凹陷的問題，在進行眼袋手術的同時，也可搭配做脂肪細胞溶液補脂，術後眼周將會更緊緻有神，臉龐澎潤輪廓青春感加分，而這樣的複合式眼袋手術時間僅需1-1.5小時，隔天即可正常上班，因為幾乎不影響生活作息，所以廣受有同樣眼袋、淚溝困擾的輕熟齡以上民眾歡迎。
▲整形醫美集團李博文醫師分享，新式「五合一隱痕眼袋手術」隔天即可正常上班，廣受有眼袋、淚溝困擾的輕熟齡以上族群歡迎。
林煒表示，其實明星會做醫美整形都是為了呈現更完美的作品給觀眾，能更方便有效率的保持年輕模樣是件很棒的事，真的不必怕人知道而躲躲藏藏，黃仁吳醫師也進一步提醒，農曆年前想要搶先進行年度醫美保養的病患眾多，不論想做哪種醫美治療或手術，術前都必需與值得信賴的專業整形外科醫師進行深度溝通討論，讓醫師能針對不同肌齡與膚況當面進行動態評估及綜合規劃，才能在有保障的情況下安心恢復年輕風采喔！
資料來源：健康醫療網 花系列當家小生林煒坦言保持年輕靠整形手術！正面態度網友讚爆
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