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近年因飲食生活型態改變，臺灣新生糖尿病有年輕化趨勢，當糖尿病患罹病時間拉長、病齡長期化，併發大小血管病變的風險就大幅增高，根據統計，臺灣糖尿病患併發心腎病變的人數逐年增加，2000-2014年間糖尿病合併慢性腎臟疾病的人數增加四倍之多、合併心衰竭的人數也增加近兩倍。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，近年因心臟病、腎臟病住院的糖尿病患，比同齡健康者高出非常多，在健保統計資料也觀察到，臺灣糖尿病患每三人就有一人合併慢性腎臟病，若未及時照護，腎臟功能更容易惡化，病患除了面臨洗腎風險外，也可能引發心臟與血管的問題，併發心腎症候群，增加心衰竭的風險。
黃建寧理事長提醒，糖尿病患者要定期回診、除檢查糖化血色素之外，每年也應進行至少一次尿蛋白篩檢，監控腎臟功能。此外，血壓也要控制在130/80mmHg、低密度膽固醇低於100mg/dL，觀察自己有無出現「喘、疲累及下肢水腫」等症狀，有任何不適及早與醫師說明，以預防心衰竭發生。
除了定期檢查外，及早介入治療也可以預防腎心病變的發生，中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元提到，近期國外照護指引強調「糖尿病治療要做好血糖控制外，也需要將器官保護納入治療概念」，他進一步解釋，以往糖尿病照護多以續發性預防為主，也就是曾發生過其他疾病，才來防止再次發生；但若能在發生前就直接介入預防，及早保護患者的腎臟、心臟，減少器官功能惡化、發生併發症的風險，也許更降低後續治療需消耗的資源，而近期糖尿病治療藥物也有許多新突破，除了控制血糖之外，也加入了保護器官的功用。
回診時，記得「請問糖三臟」 超前佈署 遠離洗腎 保護心臟
中華民國糖尿病學會與中華民國糖尿病衛教學會致力於精進國內糖尿病照護，近年持續推動許多衛教活動包含「護心運動ABC」、「控糖321」等，期盼提升病患對於自己疾病的認識。今年希望鼓勵病患「從知而行」關心自己疾病狀況，推出「今天，你有『控』嗎？請問糖三臟」衛教宣導活動，呼籲糖尿病患者回診時主動與醫師詢問、討論：
●胰臟：血糖控制狀況？
●腎臟：腎臟功能？（監測尿蛋白及腎絲球過濾率eGFR）
●心臟：如何預防心臟衰竭？（包含了解自己的三高情況，觀察平時有無出現喘累腫等症狀）
日常照護好夥伴 社區藥局守護糖友的腎心健康
除了醫師、衛教師外，鄰近的社區藥局也是糖友日常照護的好夥伴，無論領取慢箋、用藥疑問或是照護知識，社區藥局提供病友許多平時照護的協助。為響應學會推廣的「今天，你有『控』嗎？請問糖三臟」衛教活動，社區藥局也舉辦各項宣導活動，如知名醫療用品服務機構近期舉辦「糖三臟自問自答」問卷活動，鼓勵糖友回診了解自己狀況後，填寫問卷可兌換衛教工具包，提醒病友及早注意自己的腎心病變風險。在醫療用品機構服務了十多年、本身為護理師背景的知名醫療用品服務機構督導許凱筑分享自身的觀察，以往只有洗腎患者才會關心腎臟功能，不過在近年糖尿病照護新觀念的推廣下，越來越多糖尿病患開始意識到要注意自己的腎臟、心臟狀況。她分享許多糖友除了在診間詢問醫師、衛教師之外，也常會到藥局諮詢藥師有關用藥、檢驗報告上指標、或血糖機使用等日常照護的疑問。
▲知名醫療用品服務機構近期舉辦「糖三臟自問自答」問卷活動，提醒病友及早注意自己的腎心病變風險。
中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元提醒，糖尿病並非單打獨鬥就可以戰勝的疾病，除了仰賴醫師給藥治療之外，患者本身也應了解到各項指標的意義，回診時也應「請問糖三臟」，一方面提醒醫師，一方面也自我監測作為日常照護。
資料來源：健康醫療網 如何遠離傷心西遊記（洗腰子）？ 回診「請問糖三臟」
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