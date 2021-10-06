經痛到懷疑人生？這種當歸藥膳比四物湯更能神救援！

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且慢！看到答案是當歸先別跳出去啊！當歸不僅是出名的可調經止痛的中藥材，而且做成藥膳又美味（例如當歸鴨、當歸麵線、四物湯等等），還可以消除月經的水腫喔！
比四物湯調經更周全，還可消除水腫—「當歸芍藥散」
當歸是中藥材，但也經常用於美食藥膳中，例如當歸鴨、當歸麵線、當歸羊肉、藥燉排骨、當歸四神湯等等，裡面都離不開當歸的甜味，而當歸本身具調經止痛、活血化瘀及促進血液循環的功效，所以從古代就開始被廣泛應用於女性婦科的調理與治療。
除了平時可吃當歸藥膳來補補身子，中醫也有專門配伍的處方來調理經痛、月經不順，例如最著名的四物湯，相信你肯定聽說過「四物湯的補血神效」，但今天我們要為你介紹的是比四物湯更厲害的「當歸芍藥散」！
- 當歸芍藥散
- 由當歸 、芍藥、 川芎、茯苓 、澤瀉 、白朮組成
- 此處方被譽為「婦科聖藥」，凡是肝鬱血虛、脾虛濕困，以致肝脾不和、氣血失調而發生的腹部疼痛，或是先兆流產、痛經等婦科疾病都可廣泛應用。
- 由當歸 、芍藥、 川芎、茯苓 、澤瀉 、白朮組成
此外許多女性月經期間容易水腫，感覺就像變胖了一樣，當歸芍藥散內含茯苓跟澤瀉能調節水分的代謝，因此使用這個處方還能一併消除水腫、減肥呢！
醫師特別囑咐：吃當歸前得留意，這2類人不宜食用！由於現代藥理發現當歸成分可能刺激乳腺癌細胞生長，以及抑制血小板聚集，所以以下2類人並不適合使用當歸：
- 乳腺癌的患者請避免服用。
- 正在使用抗凝血藥物：如阿斯匹靈、可邁丁或肝素等等，若與當歸混用，可能會造成出血。
除了上述情況，其他女性在月經期間適量攝取當歸藥膳，能夠舒緩經期的不適、補充身體所需元氣，但若想要徹底調理身子，讓你月經變順暢、經痛不再來，建議還是諮詢中醫為你量身訂製治療方案比較好唷！
（更多當歸所組成的中藥處方和說明，可參考此篇文章：當歸補血調經功效多，醫生卻爆：2類人吃了會大出血！）