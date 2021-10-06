特企／升級家裡空間！後疫情時代「個人倉庫租借」爆夯

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受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出活動、維持社交距離，包含社交、娛樂、飲食、甚至工作模式及生活型態，都出現重大程度的轉變。即使疫情逐漸趨緩，但多數人早已適應了新的生活模式，加上對未來仍有許多不確定性，宅生活模式還是不會有太大改變。當外出不再是日常，如何打造更舒適的居家空間，甚至創造休閒與工作的平衡，成為後疫情時代大家關注的議題。
疫情衝擊重新定義「家」的意義
家，承載我們每天的生活，就像填滿生活經驗、成長過程，和希望的器皿；對很多人來說，以前家只是下班後休息的去處，但受到疫情影響，不論是工作、學習、娛樂、飲食等都轉移到居家空間，為了要過得更舒服，大家開始重視居住品質，空間需求感也大幅提升。宅在家時間變多了，網購越堆越多？想要在家健身運動，卻礙於屋內堆滿雜物無活動空間？狹窄的環境使得WFH工作與生活間的界限模糊，根本沒辦法好好放鬆？這時候想辦法增加空間的彈性應用、打造專屬辦公環境或個人空間，就相對更加重要。「家」不該成為堆放雜物的容器，而是創造家人與自己生活美好回憶的地方！
輕鬆延伸居家空間 讓生活變得更美好
疫情改變生活型態，想要打造舒適的居家空間，讓生活能獲得平衡喘息，誰說只能花大筆預算重新裝修家中格局，甚至換購更大坪數的新屋？被譽為「收納好夥伴」的摩爾空間個人倉庫，其實就如同家裡延伸出來的新空間，將暫時用不到的雜物、甚至大型傢俱搬到倉庫存放，有需要時再取出，以有限的預算創造高效多功能空間，輕鬆解決現代人居家空間不足的問題，不用背負沈重房貸，運用個人倉庫進行收納整理，即使是小坪數也能創造出更好、更舒服的居家生活。
多點空間，生活更美好，創造宅家好時光趁現在！
擁有全台最多分店的摩爾空間，可依需求及及預算自由挑選倉儲空間尺寸，長短租自由選；目前已突破40間門市，目標是在台展店超過200間門市，讓大家能更方便在離家最近的地方找到摩爾空間個人倉庫。受到疫情影響，摩爾空間還貼心提供零接觸租倉服務，線上客服能依照客戶需求，提供倉庫實景照及環境介紹影片，即使不出門，也可直接線上簽約，立即享有專屬個人空間。
如果「家」是生活的器皿，你會想在裡面放什麼呢？打造美好生活，摩爾來挺你！摩爾空間美好生活節開跑，提供專屬於「家」的振興計劃，於2021/10/1-10/31期間承租倉庫，符合資格可享有新起租現折1,500元，還特別贈送倉庫鎖乙個，租倉更安心！今天起「家」的樣貌，由你決定，將暫時用不到、捨不得丟的物品都交給摩爾空間，趕快把握機會創造屬於你的～宅家好時光。
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