遇洗澡就跑！奴才出招讓橘貓主動進浴室　網笑：超好用

相信對不少飼主來說，洗澡剪指甲常常是毛小孩與奴才之間的戰爭，尤其對貓咪來說，洗澡弄濕身體根本就是噩夢，因此奴才總是要經過一番身心俱疲才能替主子洗香香，日本有一名貓奴就想了一個妙招，果然成功吸引貓咪走進浴室！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲橘白貓「Mao」目前8歲，個性相當溫和，也有些貪吃。（圖／twitter帳號chinbrick）▲唯獨討厭洗澡，看見沐浴乳或是聞到味道就會逃跑。（圖／twitter帳號chinbrick）推特帳號@chinbrick的飼主養了一隻8歲的橘白貓「Mao（マオ）」，牠原本是收容所裡的貓咪，大約3歲時就被推主收編，除了堅持叫牠時要在名字後面加上「桑（さん）」才會理人，大部分時間是一隻個性溫柔又愛吃的貓咪。唯獨非常討厭洗澡，只要一看見沐浴乳或是聞到味道就會立刻逃跑，因此替牠洗澡時都讓推主傷透腦筋。這天推主突發奇想設置陷阱，從走廊到浴室門口的地板上放了一顆一顆誘惑的貓乾乾，果然真的吸引貪食的Mao上勾，等到牠踏進浴室後推主趕緊將門關上，Mao這才驚覺自己已經上當對著推主喵喵叫，但仍不放過地上剩下來的一顆乾乾！▲這天推主為了替牠洗澡，出奇招在地上放了乾乾。（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：咦？有乾乾欸！（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：太好了，今天真幸運！（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：什麼？門為什麼關上了？！（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：奴才竟然欺騙偶，有沒有良心啊？（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：既然都被關了，剩下一顆乾乾當然不能放過！（圖／twitter帳號chinbrick）推主對於Mao有點呆萌但又很可愛的反應忍不住笑了出來，而網友們看了影片都笑說：「這是一個好方法（筆記）」、「貓咪：可惡！上當了！」、「雖然害怕洗澡，但是卻不放棄任何一顆飼料耶」、「吃貨心理＞害怕洗澡的心理」現在快來看看Mao是如何上當的吧！（編輯：陳珮瑜）▲推主果然成功替Mao洗香香。（圖／twitter帳號chinbrick）▲Mao：哼！下次本喵絕對不會上當的！（圖／twitter帳號chinbrick）影／黑貓洗澡變泡澡還折手手 媽讚：脾氣超好！不滿洗澡被關籠！貓咪踹破門抗議 網笑：能去比奧運了！影／橘白貓大戰蓮蓬頭！倒掛線上哭哭等救援：偶會再來的