看辦公室的那些鳥事！天地無限《辦公室瘋雲》話說從頭

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永遠都是「人」左右了你在職場的喜怒哀樂，作家「天地無限」便以職場眾生相為題材，推出《辦公室瘋雲》裡面沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族，必須突破框架創新思考，才有望突破困境反敗為勝。這些情節設計，可不是要教人走偏門、鑽漏洞，而是希望大家在會心一笑之餘，未來也能在面對難關時，試著跳脫僵化思維，在職場中來個出奇制勝。
在《辦公室瘋雲》中，你會喜歡運籌帷幄但內心脆弱的娜塔莎、衣冠楚楚又心機重重的克里斯、屢出奇招卻不懂帶兵的湯米？抑或溜鬚拍馬終獲上位的傑森、殷勤老實卻劈腿無數的史蒂芬、野心勃勃但磨劍藏鋒的可可？再不然，就是那位甜美貼心但注定當千年助理的愛麗絲？
作者自曝《辦公室瘋雲》的第一集第二幕，娜塔莎帶著菜鳥登門賠罪的大戲登場！基本上這一段大都是照著自己當年的親身遭遇所轉述，相信讀者們從字裡行間，也很能感受到當時的猛烈砲火吧。作者也很有信心《辦公室瘋雲》一定能讓曾身為上班族的你感到無比懷念、親切、痛恨、反胃，因為你已在其中看見當年的自己與老同事們！
原文授權轉載自「鏡文學」文/天地無限
《辦公室瘋雲》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>https://bit.ly/3o1mXpn