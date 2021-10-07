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看辦公室的那些鳥事！天地無限《辦公室瘋雲》話說從頭

▲《辦公室瘋雲》裡面沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族，必須突破框架創新思考，才有望突破困境反敗為勝。（圖／鏡文學提供）
▲《辦公室瘋雲》裡面沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族，必須突破框架創新思考，才有望突破困境反敗為勝。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-07 11:00:00

如果你已當了多年的上班族，請試著想想職場裡印象最深刻的兩三事。其中若是被某人臭罵一頓，那個人可能是上司、客戶、同事甚至打掃阿姨。另外，職場裡讓人又愛又恨的，自然就是朝夕相處的同事們了。雖然上班族的目標都很一致：提早退休不必上班！理論上應該相處融洽。但「人在江湖，身不由己」， 實際上，總免不了要跟形形色色的同事們爾虞我詐一番。

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當然，職場中讓人難忘的回憶裡，也不光都是這類的受氣鳥事，偶爾也會碰上些許美妙體驗，如升官加薪、對手吃鱉或辦公室戀情。又或你若不是出身微軟、谷歌這些「零食任你吃」的豪門大戶，往往會被老闆要求「用一分資源做十分事」，在排除萬難達成任務後，心中是不是也格外有成就感呢？

永遠都是「人」左右了你在職場的喜怒哀樂，作家「天地無限」便以職場眾生相為題材，推出《辦公室瘋雲》裡面沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族，必須突破框架創新思考，才有望突破困境反敗為勝。這些情節設計，可不是要教人走偏門、鑽漏洞，而是希望大家在會心一笑之餘，未來也能在面對難關時，試著跳脫僵化思維，在職場中來個出奇制勝。

在《辦公室瘋雲》中，你會喜歡運籌帷幄但內心脆弱的娜塔莎、衣冠楚楚又心機重重的克里斯、屢出奇招卻不懂帶兵的湯米？抑或溜鬚拍馬終獲上位的傑森、殷勤老實卻劈腿無數的史蒂芬、野心勃勃但磨劍藏鋒的可可？再不然，就是那位甜美貼心但注定當千年助理的愛麗絲？

作者自曝《辦公室瘋雲》的第一集第二幕，娜塔莎帶著菜鳥登門賠罪的大戲登場！基本上這一段大都是照著自己當年的親身遭遇所轉述，相信讀者們從字裡行間，也很能感受到當時的猛烈砲火吧。作者也很有信心《辦公室瘋雲》一定能讓曾身為上班族的你感到無比懷念、親切、痛恨、反胃，因為你已在其中看見當年的自己與老同事們！

▲《辦公室瘋雲》裡沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族（圖／鏡文學提供）
▲《辦公室瘋雲》裡沒有正反派，只有被業績壓榨與被迫選邊站的小上班族（圖／鏡文學提供）


原文授權轉載自「鏡文學」文/天地無限

《辦公室瘋雲》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>https://bit.ly/3o1mXpn

 

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