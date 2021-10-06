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五星級飯店「開夜床」是啥？達人細曝4點　眾驚：長知識

▲一名達人分享五星飯店的「開夜床」服務，並且詳細分成4點解說，貼文一出，網友全震驚。（示意圖／取自unsplash）
▲一名達人分享五星飯店的「開夜床」服務，並且詳細分成4點解說，貼文一出，網友全震驚。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 11:19:26

在全球新冠肺炎疫情爆發以前，許多人每年都會與家人朋友一起到各地旅遊，而說到旅行，就必定會住到飯店，對此，就有一名達人分享五星飯店的「這項服務」，並且詳細分成4點解說，貼文一出，網友全震驚，直呼「長知識了」。

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該名網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文，分享「五星級奢華酒店夜床小常識」，他表示，很多人可能不知道，其實五星級飯店應該有的服務，其中一項就是「開夜床」，若沒有特殊指定，一般開夜床時間會落在5:30-6:00開始，且要在晚上9點前完成。

一般來說，開夜床會有4項服務，第一「把整個房間環境調成夜間氛圍，燈光調暗，關上窗簾」、第二「補充礦泉水，清洗過使用過杯具，放夜間小食」、第三「床鋪整理成睡眠模式，床尾巾取下，被子在枕頭前反折一角，床邊地上鋪上地角巾，放上拖鞋」、第四「浴室備品補充，更換客人使用過的毛巾，用品重新歸位；浴缸前及淋浴間放上地角巾」。

▲有達人分享五星飯店「開夜床」的小常識。（圖／翻攝自臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》）
▲有達人分享五星飯店「開夜床」的小常識。（圖／翻攝自臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》）
他說，開夜床看起來沒有什麼特別意義，而且還給房務員增添許多額外的工作，但其實「這是高端酒店應該做的服務，畢竟標榜著這麼響亮的名號，這也是高端酒店體貼、細緻、周到服務的一種體現」。

貼文一出，掀起熱議，「有夠專業...」、「謝謝把開夜床寫的如此詳細」、「竟然有這種服務！？（鄉下俗路過）」、「第一次聽到，長知識了」、「知道開夜床，但不喜歡被服務人員進房間，雖然台灣治安好」。

另外，也有不少網友分享自身經驗，「印象最深刻的是馬爾地夫，每次出門回房，都是乾淨被整理過的，備品一定重補，還有很愛寫著有我名字的卡片放床上，巴厘島和澳門的飯店好像也有開夜床」、「我覺得這是很棒的服務，尤其對出差的旅人，疲累的吃完應酬晚餐回房後，柔和的燈光，已經拉好的被單，還有旁邊小桌上每晚不同的小點心或巧克力，真的會有療癒感耶」。（編輯：郭佩蓉）

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