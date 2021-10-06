詹雅雯駁斥裝病「沒那個必要」　盼酸民不要造口業

54歲金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，修養期間經常開直播與粉絲互動，還出席金鐘獎、上節目，樂觀對抗病魔，豈料，部分網友質疑她根本是裝病炒新聞，對此，詹雅雯昨（5日）晚特別秀出印有本名的藥袋，反擊自己沒有必要欺騙大家。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-06 11:30:16｜2021-10-06 11:37:11
提到被說裝病，詹雅雯正面回應，稱「每個人有每個人的人生要承擔」，希望大家不要再以訛傳訛，認為她基於任何理由、目的欺騙大家生病，「人生不要這麼傻啦！哪有需要別人來注視妳時，來騙大家說妳生病，沒有那個必要，而且我也覺得演藝圈不要走到這地步」。
隨後，詹雅雯拿起藥袋，上頭印有本名「詹淑貞」，她表示，過幾天還會回診拿藥，藉此反駁酸民，不過詹雅雯強調，並非要特別澄清外界的流言，而是希望大家不要總以負面的角度看待人他人，「你們造口業，我很替你們難過」、「這是我個人的病情，跟大家無關，大家別這麼煩惱」！
詹雅雯說，雖然帕金森氏症沒有藥醫，但醫生都告訴她要勇敢、堅強，藥物也能讓病不會再惡化，所以不要感到絕望，粉絲紛紛留言打氣：「我也是癌症病患！我是末期開刀的！可是我沒有做電療化療！我已經活了20多年了！我相信妳也可以很快就會康復！加油」、「雅雯老師對人事物的樂觀態度、慈悲心讓我不得不豎起大拇指」！（編輯：楊穎軒）