創業日賣千杯飲料 勞動部微型創業貸款助民眾圓創業夢

75年次的李立安從小就愛喝茶飲，在求學階段就有創業夢，後來申請勞動部微型鳳凰創業貸款，在台南市區創立「窖藏極致茶飲」，由於用料天然實在，加上價格不貴，CP質佳，客人喝過後回購率高，疫情期間，窖藏的業績不減反增加2成，每天日賣超過千杯以上。





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▲75年次的李立安創業開茶飲店，一圓創業夢（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

李立安從求學時期就開始在飲料店打工，大學畢業後也在連鎖飲料店就職，舉凡煮茶比例、果汁調配、衛生管理、服務態度、顧客應對、員工管理、連鎖經營技巧她都蹲馬步認真學，後來逐步成為店長，時機成熟後就向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，自己開店當老闆，一圓創業夢。李立安表示，創業初期親朋好友都不看好，甚至有人唱衰一年內會收攤，但她很慶幸當初堅持走下去。由於對茶飲的堅持，讓她前後花2年時間才把原物料供應商找齊，目前窖藏已成立4年，台南地區已擴展7間店，現在做出成績，當初看衰的朋友都轉為支持。李立安說，未來還要持續升級、創新，打算5年內進軍中北部市場，她建議想創業的人，可運用政府資源，除提供核貸資金，亦有課程、輔導顧問可供協助，讓你在創業路上不孤單。











雲嘉南分署長劉邦棟說，微型鳳凰創業貸款最高額度為200萬元，有低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、免費創業輔導等6大特色。另今年疫情衝擊就業情勢，勞動部也擴大貸款適用對象，只要年滿20歲以上待業民眾，所營運事業於109年1月15日後辦理設立登記，並檢附所營事業設立登記前14日無勞保投保紀錄或確實無工作之相關證明文件，就能申請微型創業鳳凰貸款，諮詢專線0800-092-957。





▲窖藏於疫情期間業績不減反增，日賣千杯以上（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

此外，即日起至10月12日，雲嘉南分署也舉辦「創YA一夏 鳳凰嘉年華」線上市集活動，邀集20 家雲嘉南轄區優質鳳凰商家參與，活動有多項優惠方案，單筆消費滿 500 元可獲得抽獎序號，獎品包括IPAD Pro、APPLE WATCH等多項好禮，詳情可上活動網站https://bebossshop-yct.tw/查詢。



