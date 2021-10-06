我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部桃園醫院過敏免疫風濕科王淳峻主任表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，好發位置多以下背處為主，容易發作在下半夜或是清晨的時候，造成患者痛到早上起床都有困難，下背痛疼痛維持至少三個月以上，若無妥善治療就會造成脊椎嚴重沾黏僵硬，就會像竹竿一樣直直的無法彎曲，因此又稱為「竹竿病」。另外，下背痛又可分為「機械性下背痛」及「發炎性下背痛」。機械性下背痛患者只要多休息，疼痛就能漸漸獲得緩解；發炎性下背痛則需要伸展活動幾分鐘，疼痛才會有所舒緩，而發炎性下背痛最典型的疾病就是僵直性脊椎炎。
王淳峻醫師說明，僵直性脊椎炎是屬於全身性發炎疾病，除了造成下背疼痛外，還會侵犯其他器官，伴隨其他共病的發生，最常見的就是虹彩炎、發炎性腸道疾病、乾癬性關節炎等症狀。醫師呼籲患者若反覆發生以上症狀及出現下背痛時，患者應提高警覺，及早至過敏免疫風濕科檢查。
藥物治療三個月未達緩解 可評估使用生物製劑介入治療
王淳峻醫師說，目前臨床上診斷除了臨床上的表現，還會進行抽血檢驗看HLA-B27是否有呈現陽性反應、紅血球沉降速率（ESR）及C反應蛋白（CRP）發炎指數，再佐以X光片檢查兩側薦腸關節的發炎等情況，透過這些詳細的綜合評估，可準確診斷患者是否罹患僵直性脊椎炎。
王淳峻醫師說明，目前第一線治療藥物為非類固醇消炎止痛藥，再搭配免疫調節劑來控制病情，若治療效果不佳，則可使用生物製劑來進行治療，可讓病情獲得大幅改善。另外對於孕婦及需要哺乳的患者，現在也有適合的健保給付的生物製劑可使用，患者可與醫師多溝通討論。
患者施打新冠疫苗前 應與醫師溝通用藥
王淳峻醫師提醒，對於正在治療的僵直性脊椎炎患者，唯有配合醫囑、積極治療及定期追蹤服藥，並維持適宜的伸展運動，才能避免病情的惡化。另外，目前正處於Covid-19疫情時期，各國風濕醫學會也都呼籲患者施打疫苗前，應與醫師溝通討論用藥調整，再規劃適合的接種時間，及早增強自身防護力。
資料來源：健康醫療網 下背疼痛難耐險失能 生物製劑助新生
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊