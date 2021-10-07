婁峻碩直言選手是「亂湊的」　再爆五堅情組團內幕

「五堅情」是由陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和小賴組成的男團，5位大男孩在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元培養好感情，隨後也合作發行許多經典單曲，更將於今年12月合體舉辦音樂會，讓許多粉絲都相當期待。不過婁峻碩近來在男團養成節目《Be the ONE：A級戰場》上擔任評審時，卻直言五堅情是「湊出來的」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-07 08:00:00
《A級戰場》經過多場廝殺對決，篩選出戰力最強的12位玩家，為了讓玩家們打開眼界，除了找來「嘻哈歌手」婁峻碩、「率性女聲」閻奕格，擔任評審給予一針見血的點評，也邀請3組魔王前來踢館，對決令人看得熱血沸騰，讓婁峻碩忍不住直呼：「在玩家們努力獻聲、舞動的過程中，看見了『五堅情』的身影。」
值得注意的是，選手林劉世楓在舞台熱力四射，並和同伴身穿西裝登場，風格不同的4人攜手揮汗唱跳，而大戰魔王的過程，也意外擦出不一樣的火花，讓婁峻碩難以置信，直呼這組合是「被亂湊的」，大讚林劉世楓唱功更令人驚豔：「你抓到自己的狀態，該你搶眼的時候就搶眼，我覺得是很好看的表演。」隨後還有感而發，笑說在成員們身上，看見了「五堅情」的影子：「五堅情也是湊起來的，大家都是在不同領域發展，擅長東西也不一樣，可是在一起的時候，每個人都能展現獨特的地方，我覺得你們現在這個團體，就讓我有這種感覺，可以繼續加油！」