臉書大當機 最大贏家是他！Telegram一日暴增7千萬用戶
社群平台Facebook、Instagram在台灣時間4日晚間至5日清晨全球大當機逾6個小時，讓許多離不開社群APP的用戶哀號，也紛紛轉往其他社群平台。在這場當機災難當中，出現了一名最大贏家，就是通訊軟體Telegram，其執行長度洛夫（Pavel Durov）表示，在這段期間，Telegram意外暴增7000萬名新用戶。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-06 11:57:46
社群網站龍頭Facebook以及旗下影像分享軟體Instagram、通訊軟體Whatsapp在台灣時間4日晚間出現大規模當機，無法正常使用網站或手機版本，全球35億用戶受到影響。臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）隨後也發文致歉，技術團隊也指出是因為路由器設定錯誤導致故障，並強調用戶資料並未外洩。
在Facebook以及Instagram出現災情的同時，Telegram迎來了意外收穫，Telegram執行長度洛夫在其Telegram頻道上寫道，Telegram在一天之內暴增了7000萬名用戶，創下平台註冊和活躍用戶紀錄。度洛夫表示，「我們團隊對這次前所未有的用戶成長的應對方式讓我很驕傲，因為大部分用戶操作Telegram時仍然非常順暢。」並稱，「在其他人讓你們感到失望時，我們絕不會那樣做。」
不過度洛夫也提到，因為在同一時間有多人註冊，所以在美洲的部分用戶可能有感覺到運作比平常還要慢。
除了Telegram之外，另一款同樣常被拿來與Telegram、WhatsApp相提並論的通訊軟體Signal也表示，他們在獲得了數以萬計的新用戶加入。
Telegram是一款可用於私人通訊與分享資訊及新聞的通訊平台，在今年稍早下載量已經達到10億次、每月也有5億活躍用戶。在這次Facebook全球大當機的時候，又快速增長自己的實力，根據市調分析公司SensorTower指出，Telegram在美國免費應用程式下載量排行榜的排名，也因此從第56名大幅躍升至第5名。