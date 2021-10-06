嘉義移工罷工要求給夜班津貼　協調後已復工

《四方報》報導，嘉義縣頭橋工業區某公司日前發生集體罷工事件，據悉該公司部分移工不滿月薪未達勞基法規定的24000元、國定假日上班沒有給付加班費等，其中最大的訴求則是夜班未比照台籍員工給發夜班津貼。嘉縣勞青處昨（5）日下午到場了解情況並進行協調，表示經初步了解公司並無違法之處，夜班津貼等訴求目前勞資尚在商議中，移工當天傍晚也在協調後回到崗位復工。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-06 13:37:25
據了解，部分移工在4日已經開始罷工，後來有越來越多人響應，到昨（5）日人數來到30多人。《四方報》記者致電嘉縣勞青處詢問，副處長指出，實領薪資未達法定24000元是因為扣除移工的膳宿費用約2100元所致，本薪並無問題；而針對國定假日未給付加班費之事，經同仁查閱紀錄發現公司有依法給付，並無不法。
至於夜班津貼的訴求，副處長表示夜班津貼並非法定工資，是否給發和給發多少屬於勞資協商的部分，有時會視職務的不同而有落差，但強調並無涉及違法。目前這項訴求先交由勞資雙方自行協商，若仍無共識，勞青處會再根據申訴內容查證是否有同工不同酬的狀況，並依照需求召開調解會議。
據了解，該公司並未有工會，員工依法不得擅自罷工，否則罷工的天數可視為曠工處理，而根據勞基法規定，若連續三天怠工，雇主可以直接解雇。由於部分移工已經罷工兩天，勞青處到場協調後，資方同意將罷工的天數以移工的特休假處理，協調大約於6點左右結束，罷工的移工們也都同意恢復上班，現場狀況平和。
副處長指出，移工若有相關訴求，可以先透過公司的管理幹部反應，也可以致電勞動部1955專線或勞青處，不論專線或勞青處都有翻譯人員，因此不需擔心語言不通的問題
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