台積電遭美抄家　國民黨團3要求：速成立產官應變小組

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國民黨團總召費鴻泰表示，美國從1980年代開始，慣用在生產或研發某個產品技術落後於某個國家之後，利用「反托拉斯法」等相關手段，逼迫這個國家或企業交出商業機密或是研發成果，過去包括東、日立，當初其積體電路技術遠遠領先美國10年以上，最後利用各種類似「反托拉斯法」的手段，迫使日本及企業投降，交出相關商業技術機密，但東芝與日立也從此一蹶不振。台灣面板生產技術在20年前遙遙領各國，友達和華映後來生產規模慢慢縮小，同樣受到美國介入的影響所致。
費鴻泰指出，如今美國再度要求台積電、SK海力士交出生產、購買、庫存資料，如果台積電完全按照美國要求提供，那麼護國神山還會是護國神山嗎？未來在全世界還會有競爭力嗎？這是前菜，美國後面還會要求什麼？不曉得。國民黨團敬告蔡英文總統，護國神山現在搖晃，碰到10級大地震，不要像鴕鳥一樣，對國人謊稱沒事。
費進一步指出，台灣的態度過於懦弱，經濟部長王美花回答立委的態度懦弱，讓人痛心。國民黨團再次大聲敬告蔡英文，護國神山面臨10級地震，正在搖晃，不要再裝聾作啞。費鴻泰舉例，如果今天若是中國大陸也以一樣的理由，要求台積電交出營業秘密等資料，蔡英文會不講話嗎？王美花會懦弱嗎？國民黨團呼籲蔡政府不要看到美國就自動矮半截，美國政府已經非首次介入商業行為。
立委林為洲也表示，王美花說非強迫性提供資料，廠商可以決定哪些資料要給美國政府，是否真的如此？當然絕對不是，若能輕鬆以對，韓國為何如此緊張？韓國政府跟半導體協會共同成立「產官應變委員會」，一起對抗美國無理要求。
林為洲也指出，只有政府看不懂台積電受到壓力，只會袖手旁觀，到底是真的看不懂，還是假的看不懂？林為洲具體要求政府儘快成立應變小組，即便不會做，至少能學習韓國，不要讓企業獨自面對美國政府。國民黨團在週五將提出公決案，由立院做成決議，呼籲朝野共同支持，儘快成立產官應變小組，協助台積電面對美國政府。
立委曾銘宗則表示，美國政府要求台積電繳交銷貨、存貨資料，將會影響台積電95萬股東權益，台積電占股市權重29%將近三成，間接影響廣大投資大眾權益，呼籲蔡政府硬起來，美國調閱台積電資料，已經違反《營業秘密法》第2條規定，生產銷售等相關資訊屬於營業秘密；另外《營業秘密法》第13-1違法將要處5年以下有期徒刑，因此強烈要求蔡政府硬起來。