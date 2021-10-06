特企／統一集團優質生活館全台首店　打造新世代生活提案

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7-ELEVEN首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」，與40多款歐洲知名巧克力交錯產生全新美味風采。並與統一集團南聯國際、德記貿易首次引進冷藏恆溫酒櫃，嚴選世界各地紅白酒、香檳、清酒、氣泡酒等知名酒款，消費者可恣意品嚐來自歐、美、日、韓等佳肴美飲，宛如環遊世界般味蕾饗宴。
康是美門市深耕市場達成400店嶄新里程碑，宛若小型精品百貨，以「生活的店」為定位，為升級優質體驗，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，使用白色大理石紋揉合黑色、金色設計，搭配Cophi品牌造型燈飾、座位區也精心選色搭配，體現Cophi對於咖啡品質的講究，消費者則能以優質價格輕鬆品嚐職人嚴選的頂級藝伎咖啡，現場販售Cophi優質咖啡豆，邀請消費者品嚐咖啡極致講究。而 Cophi 精品優質咖啡更藉此一新館同步特調全球知名藝伎級咖啡美學來饗宴達人的味蕾，充分滿足大家的期待。店內規劃多樣化生活提案，包括設置統一企業暢銷15大品牌專區、引進超過5000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納，以多種均一價販售，更結合國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等，引領消費者進入優質生活。
歡慶統一集團優質生活館首店開幕，7-ELEVEN全台門市10/6-10/7使用三大支付(icash2.0、icash pay、OPEN錢包)結帳，全店指定商品滿200元享85折。全台康是美10/6-10/11消費不限金額85折，icash2.0 & icash pay享10% OPEN POINT回饋，消費滿萬抽柏金包