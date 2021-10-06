女吃飽滑手機被轟「滾出家門」！網揭公婆眼中1事很重要
婚姻生活總有說不盡的苦衷與難題，雖說性別意識抬頭，但仍有不少女性步入婚姻後，除了得適應男方家庭外，還要試著改變個人習慣，配合婆家喜好，否則容易產生婆媳相處問題。日前就有名新婚女子表示，自己和老公家人聚餐吃飽後，正坐著滑手機休息沒多久，卻被公公大吼「乾脆現在滾回家」，原因曝光後讓她相當無奈，也讓不少網友直呼離譜。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 13:58:52
這名剛結婚3個月的人妻透過臉書匿名粉專《靠北婆婆2.0》分享無奈心聲，她提到自己中秋節和老公家人、朋友聚餐時，因為才剛吃飽飯坐著休息滑手機，沒想到卻被公公當面訓斥「要玩手機的話，乾脆現在滾回家」，更補充表示自己平常最討厭看到家中的移工幫傭在他面前玩手機。
原PO無奈表示「媳婦真的很難為」，當天事後自己才知道，原來是因為她當時吃飽只有簡單收拾桌面，沒有在吃飽後「馬上去洗碗」才讓公公看了不順眼，氣得將她趕回家，而當時由於老公正在工作，無法出面袒護，公公更接著諷刺「妳跟我兒子只是登記而已嗎？」，暗指沒有公開宴客最好直接離婚。
完整經歷曝光後，吸引不少過來人分享類似經驗，其中也有不少網友也不禁唏噓感嘆，「是不是在每個公婆心中洗碗是一件很重要的事」、「很好啊！以後妳可以盡情玩手機，也不用當免費還要被吼的台傭了」、「乾脆點甩門離開吧！不然以後會更累」、「鄉土劇的情節還是在現實會發生」、「最好趕緊講清楚，免得日後又吵」。（編輯：楊智傑）