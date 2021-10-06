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高壓氧門診蕭詠聰醫師表示，傷口難以癒合的原因相當複雜，如糖尿病、高血壓等慢性疾病造成的血管狹窄、細菌引起的嚴重感染、飲食均衡與否、年紀等皆是影響傷口癒合的因素；常見糖尿病、洗腎病人因血管與神經病變，導致足部傷口經常無法癒合、不斷感染，甚至被迫截肢。為能加速嚴重潰爛傷口癒合，許多糖尿病者會選擇至傷口照護門診由專業醫療人員協助傷口照護，並至高壓氧門診進行治療，透過吸取百分百純氧增加體內含氧量、提高組織修復力、增加抵抗力。
高壓氧讓氧氣擴散至患處 促進傷口癒合
蕭詠聰醫師說明，透過高壓氧治療，可以讓氧氣擴散到受傷的部位，促進血管的增生及傷口的癒合，也增加對感染的控制，讓受傷的部位避免進一步的損害。以方爺爺為例，因長期高血壓、糖尿病、高血脂引起的周邊動脈阻塞疾病，造成下肢血流供應不足合併細菌感染，導致傷口更難癒合，方爺爺先透過清創手術並打通下肢堵塞的血管，使血液循環恢復暢通，讓潰爛部位能再次獲得血液與養分，結合高壓氧治療，才成功控制病灶範圍，使傷口順利快速癒合。
方爺爺分享在進行高壓氧治療過程時，感覺十分輕鬆放鬆至入睡，清醒後也更有精神。蕭詠聰醫師表示，少數民眾在高壓氧艙內時，會感到耳膜鼓脹不適，是因為艙內加壓導致，此時只要保持正常呼吸並做吞口水的動作，就能達到類似在搭乘飛機或是在高山時，即可減壓。
治療範圍廣 中風、一氧化碳中毒皆適宜
蕭詠聰醫師表示，高壓氧治療範圍廣，除幫助傷口加速復原，例如對中風者可有效增加腦部的血液循環與氧氣供應、減少腦部水腫，對腦部及神經復原有效；又例如於冬季常見一氧化碳中毒，高壓氧可快速降低一氧化碳濃度並減少中毒併發症。目前符合健保給付的高壓氧適應症，就包含血管傷害及肢體殘障、一氧化碳與硫化氫及慢性氰中毒、火災所造成的煙吸入損傷、灼傷或燙傷等。
資料來源：健康醫療網 傷口潰爛險截肢 高壓氧助恢復阿公已能爬樓梯
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