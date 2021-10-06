統一全新店型高雄首開第一槍！OPEN家族與SNOOPY擦出火花
不懼疫情影響，統一集團今（6）天在高雄拓展全新店型，統一集團董事長羅智先，與夫人（統一美麗事業董事長）高秀玲一同出席，宣布集團旗下第一間「優質生活館」全台首店開幕。
記者劉雅文／高雄報導
2021-10-06 16:44:55
針對統一集團未來發展，董事長羅智先表示，單一型態的零售已經無法滿足消費者需求，將跳脫過往需求，盡可能滿足消費者需求，羅強調「甚至歡迎志同道合的夥伴」，暗示著未來優質生活館也將可能發展異業合作，且羅智先提到，未來只要有適合的商圈，就會持續展店。
這次複合型優質生活館，是7-11首次攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗。針對疫情衝擊，羅智先強調，並沒有因此影響展店計畫，因為很多規劃都是很早之前就講好的。
這個複合店整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲，親自帶領團隊規劃，還結合OPEN家族與SNOOPY兩大肖像主題設計，另外，針對統一美麗事業發展，高秀玲透露，目前已經達到350億的規模，目前也積極推出保健類新產品，相信很快就能邁向400億大關。
另外，針對近日配合政府推動五倍券政策，羅智先表示，今年零售業真的很辛苦，希望可以讓購買力變大，廠商也都希望振興內需市場，希望可以盡可能回饋社會。