國籍航空機師突破性感染！職場接觸者仍在匡列中

國籍航空副機師驚傳確診引發全國關注，指揮中心發言人莊人祥今（6）日於記者會上說明，該名機組員為接種兩劑莫德納疫苗後仍確診的突破性感染，同住4名家人採檢陰性，不過職場接觸者仍在匡列中，另該案並無違反機組員防疫規定。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-06 15:22:12｜2021-10-06 15:23:23
關於華航傳出副機師確診，指揮中心今日證實。莊人祥說明，該案是40多歲女性副機師，8月初接種完第二劑莫德納，於9月23日至9月26日派飛美國安哥拉市，10月1日、10月2日曾與家人接觸，10月3日單日往返新加坡，10月1日PCR陰性、10月5日PCR陽性，Ct值33。今日PCR二採，Ct值22，N抗原陰性，S抗體陽性，研判是剛感染。
另外在匡列採檢部分，莊人祥說明，該名個案同住家人有4人，目前居家隔離中，小孩就讀學校也已經預防性停課，目前家屬等6名接觸者都採檢陰性，職場部分還在匡列中。而同住家人中有兩名就讀小學的小孩，兩間學校已宣布預防性停課1天。
目前航空機組員返台的檢疫措施為「5+9」，也就是5天居家檢疫、9天加強版自主健康管理，並於第5天、第9天、第14天進行PCR採檢。莊人祥指出，其中加強版自主管理，並沒有禁止跟家人接觸，在疫調上，該名副機師非常遵守防疫規則。
醫療應變組副組長羅一鈞補充，連同之前3位打過兩劑AZ疫苗的機師感染，這名個案是國內第4位機師突破性感染個案，也是首例接種兩劑莫德納遭突破感染個案。
莊人祥特別強調，飛航國外航線的機組員工作本身就具有風險，請民眾要理解他們是因為工作上的需求，需要在跨國際航線工作，「他們犧牲自己的生活很多，希望大眾不要用負面態度來看這件事。」
※【NOWnews 今日新聞
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