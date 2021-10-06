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每天用眼時間拉長，相信有眼睛乾澀的困擾，希望使用人工淚液能增加眼球的濕潤度，讓眼睛獲得良好的控制與症狀緩解，孫啟欽教授說明，臨床觀察民眾對於人工淚液或眼藥水存有許多迷思：
迷思1：「人工淚液或眼藥水，越清涼越好嗎？天天滴或保養？」不能！
孫啟欽教授說，保養型眼藥水內含「抗組織胺」、「血管收縮劑」、「薄荷醇」等成分，僅能短暫紓緩症狀，長期使用會容易使眼壓變高，導致白內障的形成。而人工淚液可作為潤滑劑，並緩解眼睛的乾澀不適，成分單純的人工淚液可作為乾眼症患者首選，建議民眾在醫師指示下選擇使用。
迷思2：「使用人工淚液會造成依賴性，讓眼睛越來越乾，加重乾眼症？」不會！
孫啟欽教授表示，使用人工淚液不會造成依賴，但若乾眼症狀加劇，可能要考慮疾病嚴重度是否發生變化，建議民眾遵循醫囑，依病況使用適合的眼藥水。
迷思3：「洗眼液可以改善乾眼症嗎？」不行！
孫啟欽教授提到，洗眼液會把淚液中許多具有抵抗力的蛋白等物質洗掉，反而增加症狀惡化風險，因此並不建議使用洗眼液。
眼表疾病指數量表 大於13分以上應就醫
如果懷疑自己已罹患乾眼症，該怎麼做自我篩檢？孫啟欽教授建議先透過「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我評估，如果過去一週（1）眼睛感覺：乾澀、畏光、發紅有血絲、痠痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊、視力不佳；（2）如果過去一週因為眼睛不適，造成閱讀、使用手機、電腦、夜間開車、看電視等產生影響；（3）如果過去一週眼睛在颱風、乾燥環境、冷氣房狀況感覺不舒服。總數值已經超過13分以上，應儘速至醫療院所就醫，透過專業檢查與診斷進行乾眼症的診斷。
資料來源：健康醫療網 使用人工淚液後，眼睛會越來越乾？ 眼科醫師破解三迷思
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