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開放高鐵自由座但不開站票？羅一鈞：跨部會討論後公布

▲羅一鈞說明，開放自由座是和交通部的初步共識，配套需要跨部會討論後再公布。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞說明，開放自由座是和交通部的初步共識，配套需要跨部會討論後再公布。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-06 15:43:36｜2021-10-06 15:45:02

指揮中心指揮官陳時中今（6）日上午證實，即將開放高鐵自由座回歸，但仍未鬆綁站票，有民眾抱怨，在通勤尖峰時刻根本買不到票。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，開放自由座是和交通部的初步共識，配套需要跨部會討論後再公布。

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陳時中今上午出席於立法院透露，台灣高鐵目前無鬆綁站票，但昨（5）日指揮中心已通過可恢復自由座，經過行政院討論後，就會公布開放時間。

羅一鈞說明，開放自由座是指揮中心跟交通部的初步共識，各單位特別關切如何在高鐵站台跟月台落實社交距離，另外車廂內如何管制不准有站票等等，配套措施還需要跨部會討論，確定後再統一公布。

另外，交通部長王國材今日下午也表示，有收到高鐵公司反映，很多民眾購買用月票，但無法像以前一樣在自由座自由進出，因此有和指揮中心討論，自由座以不賣站票為原則，但有「例外情形」，會請高鐵說明清楚後，再和指揮中心討論，目前尚未尚未定案。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14581例。（圖／NOWnews製表）
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▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
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