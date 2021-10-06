COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

郭董曝自捐贈BNT將到貨　莊人祥：往47歲以下開放

▲莊人祥說明，如果BNT到貨量足夠，12歲以上的國人都可以施打首劑BNT疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）
▲莊人祥說明，如果BNT到貨量足夠，12歲以上的國人都可以施打首劑BNT疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-06 16:08:40

鴻海創辦人郭台銘今（6）日在臉書發文揭露，BNT疫苗將在明（7）、後（8）天陸續到貨，數量有望達180萬劑。指揮中心發言人莊人祥今日於記者會上回應，如果有到貨當然會開放更多人施打，也就是47歲以下的所有國人，也就是12歲以上的國人都可以施打首劑BNT疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘於臉書上發文指出，本周的BNT到貨量預計超前，分別在明、後天會各到一批，合計數量可預期在160萬至180萬間，相信可嘉恵更多民眾。

對此，莊人祥回應，BNT未來如果持續到貨，當然會把目前第11輪對象持續往下開放，包括第九類與非第九類，「如果說持續有BNT來，那我們就再往47歲以下開放」，很有可能是只要年滿12歲以上國人都能施打第一劑BNT。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，首批於9月2日送達93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑，第4批10月1日67萬劑，第5批10月4日27萬劑，目前累計到貨為332萬劑。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀