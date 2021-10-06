郭董曝自捐贈BNT將到貨 莊人祥：往47歲以下開放
鴻海創辦人郭台銘今（6）日在臉書發文揭露，BNT疫苗將在明（7）、後（8）天陸續到貨，數量有望達180萬劑。指揮中心發言人莊人祥今日於記者會上回應，如果有到貨當然會開放更多人施打，也就是47歲以下的所有國人，也就是12歲以上的國人都可以施打首劑BNT疫苗。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-06 16:08:40
郭台銘於臉書上發文指出，本周的BNT到貨量預計超前，分別在明、後天會各到一批，合計數量可預期在160萬至180萬間，相信可嘉恵更多民眾。
對此，莊人祥回應，BNT未來如果持續到貨，當然會把目前第11輪對象持續往下開放，包括第九類與非第九類，「如果說持續有BNT來，那我們就再往47歲以下開放」，很有可能是只要年滿12歲以上國人都能施打第一劑BNT。
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，首批於9月2日送達93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑，第4批10月1日67萬劑，第5批10月4日27萬劑，目前累計到貨為332萬劑。
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