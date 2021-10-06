原物料漲！台酒苦撐不會帶頭漲價 推國慶紀念酒及泡麵
今（2021）年5月本土疫情大爆發，衝擊夏天酒類旺季銷售，加上原物料及航運成本大增，讓台灣菸酒公司經營也相當辛苦，台酒公司董事長丁彥哲今（6）日坦言壓力不小，但身為國營事業會盡量支撐，不會帶頭漲價，並持續朝多角化經營，其中在嘉義酒廠建置的泡麵生產線，明年將投入量產，今年也在台南善化啤酒廠開辦化妝、保養品工廠。此外，台酒也搶國慶商機，推出限量國慶紀念版OMAR威士忌及兩款國慶紀念版泡麵花雕雞與麻油雞碗麵。
記者顏真真/台北報導
2021-10-06 16:44:00
台酒公司首家「OMAR威士忌館」開幕活動，由於台酒今年稅前盈餘預算目標70.93億元，前9月實際稅前盈餘為57億元，董事長丁彥哲會中受訪時坦言，目前看起來達標不易，主要是有2大不利因素，首先就是疫情對酒類銷售衝擊非常大，5至7月營收呈現腰斬，其次是支援防疫酒精生產，因此希望向財政部及立法院爭取預算目標下調。
台酒公司總經理林士傑也透露，今年前9月啤酒營收年減新台幣20多億元，年減約1成多，因此整體銷售衰退30億元，也年減超過1成，因此期待第4季解封商機，並期盼疫情能持續穩定。
不過，在全球疫情影響之下，原物料及航運成本不斷上升，丁彥哲也不諱言這對產業壓力不小，不少廠商已醞釀漲價，預估下個月可能明顯感到通膨壓力，這是成本上升反映在售價上的趨勢，不是哄抬，但他強調台酒身為國營事業，不會帶頭漲價。
此外，台酒公司也持續多角化經營，這兩年在泡麵、健康食品及生技產品有所著墨，泡麵年營收更已達10億元，占重要位置，其中在嘉義酒廠建置的泡麵生產線，明年將投入量產，今年也在台南善化啤酒廠開辦化妝、保養品工廠。
同時，為搶攻雙十商機，台酒公司也推出國慶紀念版「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」，還有國慶紀念版的泡麵花雕雞碗麵、麻油雞碗麵，紀念包裝融合本次國慶主視覺「金陽雙十」，內含最能代表台灣的美味，裡外皆是最道地的台灣，並在各通路上架，限量發售，威士忌限量7200瓶，其中3600瓶主要提供國慶籌委會贈送外賓及貴賓之用，另3600瓶會在菸酒專賣通路販售。