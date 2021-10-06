北市KTV最快今晚復業！柯文哲：進KTV跟包廂都要掃QRcode
因應新冠肺炎疫情趨緩，防疫指揮中心日前宣布，5日起開放KTV等四大娛樂場所可以重新營業。不過由於經濟部4日晚間才向縣市政府發送防疫指引，導致部分業者來不及申請復業。對此台北市長柯文哲今（6）日在防疫記者會上表示，已經有20間業者向台北市政府提出申請，現在各局處也都在檢查當中，最快今天晚上就會有KTV能夠開唱。
記者丁上程／台北報導
2021-10-06 16:35:49
柯文哲在今日北市的防疫記者會上表示，原本台北市政府與業者已經進行溝通，且市府方面也有研擬自己的準則，從27日陳時中宣布5日復業，等了一週，經濟部才在可復業的前一天晚間公告防疫指引，業者根本來不及在5日復業。柯文哲也強調，目前也已經有20家業者提出申請，局處也都在場所進行相關檢查，預計今天晚間部分KTV就會復業。
柯文哲也在記者會上重申相關防疫規範，除了KTV現階段仍採預約制及線上訂位的方式進行外，進入場所前要掃一次實聯制QRcode，進入「包廂」前也要再掃一次包廂門口的QRcode。柯文哲強調，這是便於未來若有疫情發生時，能夠做最精確的人員匡列。此外包廂內只能引用非酒精飲料，業者也不能提供其他餐飲，包廂內的民眾也僅能在飲用飲料時才能脫下口罩。
而針對業者的規範部分，柯文哲強調，從業人員應有六成以上打完第一劑疫苗且滿14天，而若未接種疫苗，則需7日內的篩檢陰性證明，使用家庭用快篩試劑也可以，衛生局相關人員會不定時登門抽查。
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