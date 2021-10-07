社會關切高樹案　屏東縣長潘孟安轉達潘女感謝之意

針對高樹鄉超商攻擊案，屏東縣長潘孟安 6 日親上火線，轉達社會各界關心感謝外，更強調案發後密切與醫院聯繫，掌握治療狀況，也聽從院方建議，在手術期間避免接觸，直到傷勢穩定，才可以拿下眼罩看人才去探視；他回覆媒體時表示，縣府是跟家屬討論後，在第一時間公佈諮詢專線，協助民眾取得家屬的捐款帳號，給予最直接的幫忙。

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▲潘孟安表示，潘小妹目前由醫院社工安排諮商外，未來出院後屏縣府將由衛生局、社會處等單位持續追蹤，並安排心理諮商關懷，關心家庭狀況協助傷者盡早走出陰霾。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.06）

「潘小妹堅強的個性，令人感動卻又辛酸！」潘孟安說，探視過程中最高興的是聽到「縣長，我可以看到你！」他說，潘小妹不斷說自己一定會好好加油、盡快好起來，也請他轉達心中對社會各界的感謝之意。

潘孟安表示，知道這起事件的第一時間，他請具有社工背景的副縣長吳麗雪趕到醫院探視，他個人則是打電話跟王院長聯繫，請託務必全力救治，之後也一直密切用電話掌握手術及傷勢復原情形。

前面幾天因為院方認為潘小姐不宜與外界接觸，包括吳副縣長第一天也沒有看到潘小姐本人，只接觸到潘媽媽，因此，他才在院方評估狀況良好，已取下眼罩的 5 日下午前往探視，並得知再過一週左右就可以先返家休養。

潘孟安又說，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由衛生局、社會處等相關單位持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助傷者盡早走出陰霾。

潘孟安也語重心長地表示，未來在精神衛生法等相關法令的修法過程中，如何在社區安全、思覺失調症患者人權取得平衡，同時放寬長效針的健保給付，乃至司法精神病防的成立等，都需要中央行政主責單位、立法機關及醫療前線與相關學者共同研商，希望可以用最快的速度達成共識。