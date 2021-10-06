血管堵塞不是老人專利？ 糖尿病、膽固醇才是血管未爆彈？ 醫師點名8大「地雷因子」

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黃崇誠醫師表示，影響血管斑塊的危險因子，最主要為低密度膽固醇（LDL）過高，其次則為糖尿病、高血壓、抽菸、肥胖，以及男性、老化、遺傳等因素。危險因子愈多項，發生血管斑塊的風險就愈高。
有症狀恐已嚴重堵塞？ 下巴雙手疼痛是心血管警訊？
黃崇誠醫師提醒，早期血管斑塊的產生，對器官的危害性不會立即產生，初期也無明顯症狀。從壞膽固醇(低密度膽固醇)開始沉積在血管內，到形成血管斑塊的過程，約10-20年的時間會造成血管50%堵塞，血管內皮開始會有不規則變化，容易內皮發生血小板沾黏，形成血栓，造成血管阻塞。因此，血管斑塊開始「作祟」引起心血管事件的高峰期，有可能落在危險因子控制不佳的10年後左右。
當心臟血管嚴重堵塞時，可能的臨床症狀包括：劇烈胸痛、下巴痠痛、左右手痠痛、喘，休息時也有疼痛感。黃崇誠醫師指出，一旦血管完全堵住，血管所支配的心臟肌肉，瞬間得不到氧氣供給，就會停止收縮，數秒鐘後就可能出現休克現象，進而發生嚴重的心律不整，甚至心臟完全停止跳動。
血糖和膽固醇控制不佳 發生心臟病風險多5倍？
糖尿病的血糖控制不佳，是發生心血管事件的主要危險原因之一。黃崇誠醫師提醒，一般人的糖化血色素在5.5%以下，本身有糖尿病且不曾發生心血管事件者，糖化血色素建議控制在6.5%以下。不過，如果有糖尿病但已發生過心血管事件，血糖控制就不傾向過度嚴格，建議糖化血色素控制在7%以下。
此外，糖尿病族群更要注意膽固醇控制是否達標。黃崇誠醫師說明，糖尿病人的低密度膽固醇標準，應視同有心血管事件，必須控制在70 mg/dL以下。如果有糖尿病合併心血管事件，或有心血管斑塊問題，危險性應視同曾發生過心肌梗塞，低密度膽固醇要控制在55 mg/dL以下。
黃崇誠醫師提醒，要降低心血管事件風險，一旦發生糖尿病時最好在初期就嚴格控制達標，則心血管風險可以維持與正常人差不多。倘若糖化血色素控制不佳，甚至升高8%、9%以上，發生心血管事件的機率可能高出正常5倍以上，因此絕對要正視血糖控制的重要性。
年輕族群也會心肌梗塞？ 危險因子應控制在理想值內
一般而言，心肌梗塞好發於清晨時段，黃崇誠醫師解釋，身體經過一整晚的水份流失，血液黏稠度會增加。不過，如果白天活動時大量排汗又沒有補充水份，或是在夏日炎熱時喝酒、大吃大喝，也會增加血液黏稠度，導致血液流動變慢，這時若又再攝取過量高脂肪食物，有可能產生內皮破裂和血栓附著，導致急性冠心症。醫師提醒，心肌梗塞不一定只在冬天好發，生活型態不良者，夏季或天氣炎熱也可能發生。
另外，年輕族群也可能發生心肌梗塞，且多與低密度膽固醇過高有關。黃崇誠醫師指出，曾收治一名27歲就發生心肌梗塞的年輕患者，目前持續固定用藥，控制高血脂問題。醫師提醒，高血脂家族史也是心肌梗塞的危險因子之一，年輕族群也不可輕忽其危險性。
為預防心肌梗塞風險，必須將危險因子控制在理想值以內。黃崇誠醫師提醒，有高血壓問題應注意控制血壓；血糖不佳者應控制糖化血色素達標；若有高血脂問題應將低密度膽固醇控制在100 mg/dL甚或70mg/dL以下。有抽菸習慣應戒菸。肥胖族群尤其是中央型腹部肥胖者，建議適度運動。