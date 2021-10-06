「主動脈剝離」專找年輕人？ 血壓沒控制好才是關鍵？ 為何一旦發生死亡率破五成？

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新北市立聯合醫院心臟內科黃崇誠醫師指出，主動脈剝離三分之二以上與高血壓有關。主動脈會發生剝離，與血液灌流時擦撞到血管壁的「剪力」有關係，一旦血壓過高，就會導致剪力上升，長期之下會將血管內皮「剪」出破洞，使血液流至中層，因而讓主動脈分為「真腔」與「假腔」，當假腔出後就會引發主動脈剝離。
黃崇誠醫師表示，高血壓會造成血流剪力上升，是主動脈剝離的主要危險因子。另外，先天疾病例如「馬凡氏症候群」患者，因為血管的結諦組織發育不良、較為鬆散，也比較容易有主動脈剝離風險。再則是先天性主動脈瓣狹窄，只有兩片瓣葉的「二瓣型主動脈瓣」患者，應多注意主動脈狀況。少數第三期梅毒患者，罹患主動脈剝離的機率也較高。
主動脈剝離發生後，為何致死率特別高？黃崇誠醫師解釋，主動脈剝離將血管分為兩個腔室，影響輸送到腦部、腎臟、冠狀動脈等處的血流，甚至會造成心包膜填充和心肌梗塞，致死率往往超過五成以上。醫師提醒，當發生胸口疼痛、後背疼痛且疼痛感如刀割，量測血壓超過200以上時，就需要非常注意是否為主動脈剝離，應盡快至急診就醫檢查。
高血壓是主動脈剝離主因 及早控制危險因子降風險
黃崇誠醫師提醒，年輕族群會發生主動脈剝離，大多和高血壓有關。倘若高血壓沒有按時用藥控制，再加上熬夜、運動、生氣，都會增加主動脈的血流剪力。亦或本身先天性疾病沒有檢查出來，也可能增加主動脈剝離風險。
青壯族群鍛練「重訓」風氣漸盛，是否也會影響心血管健康，增加主動脈剝離風險？黃崇誠醫師指出，重量訓練屬於「等長運動」（Isometric exercise），一般人根據自己的體能負載，慢慢增加訓練強度並沒有問題。
不過，黃崇誠醫師提醒，如果本身血壓控制不良，劇烈的等長運動會讓血管阻力大幅上升，血壓容易瞬間暴衝，引起主動脈血流的剪力升高，提醒民眾根據自身體能，採取適當運動訓練，並注意血壓控制。
黃崇誠醫師表示，馬凡氏症候群患者，外觀上常見有雙手長度過膝，建議及早接受心臟檢查。一般人若有高血壓、糖尿病、高血脂、及抽菸等危險因子，也會形成主動脈粥樣斑塊的產生，應及早積極有效的控制，愈能減少主動脈剝離的發生。