一堆人40歲不到就痛風？ 除了高普林食物 手搖飲、蛋糕點心也是尿酸殺手？

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亞東紀念醫院過敏免疫風濕科張婷惠醫師受訪表示，痛風好發在肥胖、體重過重者身上。台灣在2021年「榮登」東亞最胖第一名；肥胖逐漸成為國人健康隱憂，醫師提醒，平時飲食習慣差、有高血糖問題，並且少有運動習慣的民眾，是痛風好發的高風險群，需特別注意。
張婷惠醫師解釋，痛風起因是體內產生過多的「普林」（又稱嘌呤），在人體各處關節形成尿酸結晶導致。含有「高普林」成分的食物會使體內尿酸過多、增加痛風機率。比如平時攝取過量蝦類、蟹類等帶殼海鮮、動物內臟或酗酒過度，痛風發作機率就會提高。另外，台灣人愛喝手搖飲料，下午茶必吃的蛋糕點心，這類含有大量果糖的飲食，也是導致痛風的元凶之一。
年輕族群也會得痛風嗎？ 醫師：多為飲食或家族遺傳所導致
作息是否會影響痛風發生？張婷惠醫師解釋，目前的臨床研究尚不能證明作息不正常與痛風有關，但若是因為「吃宵夜」而使作息大亂，且經常攝取含有高普林成分的食物，或是攝取過多的酒精，確實會使痛風機率上升。
張婷惠醫師表示，痛風好發於40至60歲的中年人身上，但也不乏2、30歲的痛風患者看診求助。年輕族群喜交際應酬、愛吃火鍋、燒烤，飲食習慣普遍不佳，長期下來體重很容易就「爆表」，引起痛風問題。此外，痛風具有明顯「遺傳性」，若父母親曾有痛風病史，子女有一定機率罹患痛風。
痛風拖太久當心腎臟功能受損！ 「得舒飲食」搭配運動有助緩解症狀
痛風有需要及早治療以避免更嚴重的後遺症？張婷惠醫師指出，痛風是尿酸形成結晶，並沉積在身體關節各處造成。長期下來尿酸結晶愈來愈大，就會結成「痛風石」，嚴重時會造成關節、骨骼結構破壞，還可能損傷腎臟功能，不可不慎。
張婷惠醫師表示，痛風病情有輕重之分，輕症時有機會透過運動、飲食控制、減重以減少症狀。嚴重的痛風重必需透過治療，才能讓病情獲得控制。痛風控制主要與生活作息有關，建議患者培養運動習慣、減少高普林、高糖分的飲食，才有機會逐漸減藥、降低復發機會。不過，事前預防還是勝於事後治療，唯有保持健康的身體，才不會使痛風有可趁之機。
張婷惠醫師建議，若民眾有肥胖或高血壓、高血糖等等問題，可能已是痛風潛在族群，可透過「得舒飲食」（DASH）多攝取蔬果類、全穀類、低脂乳品、瘦肉等食物，一步步改善飲食習慣。醫師解釋，得舒飲食原本是用於高血壓病人的飲食法則，陸續有研究發現，得舒飲食也能降低尿酸、防止痛風發作。