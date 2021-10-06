「脖子腫」是甲狀腺癌嗎？ 年輕人發現甲狀腺結節更危險？ 醫師：女性長輩有病史要當心

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李明蒼醫師說明，甲狀腺結節的發生沒有明確原因，目前推估與遺傳相關，且女性比例高出男性3-4倍。如果家族中的女性長輩，如姑姑、阿姨、祖母、外婆等有甲狀腺相關病史，應格外提高警覺。
李明蒼醫師指出，一般的甲狀腺結節如果小於1公分，難以肉眼或觸診分辨。只有當結節長近3公分，或位於較表淺部位才容易觸摸得到。但若是摸到頸部腫塊，也未必就是甲狀腺結節或甲狀腺腫瘤，也有可能是淋巴結隆起，有疑慮時應至耳鼻喉科或新陳代謝科由醫師檢查判斷。
檢查出甲狀腺結節怎麼辦 應定期追蹤還是盡快切除？
若檢查出甲狀腺結節，需要立刻切除治療嗎？該如何區分甲狀腺結節是良性還是惡性？李明蒼醫師說明，不少甲狀腺結節是患者健康檢查時才被發現，一般會用超音波及穿刺細胞學檢查來分析其良惡性。甲狀腺結節的病理報告也不只單純良性及惡性兩種。報告可能為不典型胞或疑似惡性，甚至於病理醫師無法判斷者，此時需經再一次穿刺及超音波圖像為病人綜合判斷及評估決定是否需手術治療。
如果穿刺檢查為良性，超音波下也無惡性表徵，一般而言定期追蹤即可。此外，若多次穿刺結果皆為不典型細胞，即便結節體積不大，醫師也可能會建議切除治療。要注意的是，某些病人的甲狀腺結節不只一顆，有可能被穿刺的最大顆結節是良性，但其它較小顆結節卻是惡性的可能性。
李明蒼醫師指出，穿刺細胞學檢查為良性甲狀腺結節仍有2%機會為惡性。因此，臨床上必須根據年齡、性別、家族史及超音波綜合評估處置方式，一般而言，甲狀腺結節的發生率會隨年齡上升，如果3、40歲甚至更年輕就有結節，或發生在男性身上，需要相當注意甲狀腺結節的變化。
甲狀腺癌發生率逐年上升？ 哪些人有結節最要當心？
近年甲狀腺癌的診斷及盛行率上升，李明蒼醫師解釋，甲狀腺癌屬於進展較為緩慢的癌症，隨著國人健康檢查風氣普及，以往可能長到2-3公分才確診的病人，可能在甲狀腺只有1公分時，就經由健康檢查被發現，這是近年甲狀腺病人在統計中上升的原因之一。
李明蒼醫師表示，過去甲狀腺癌可能需要全部切除，但甲狀腺摘除手術可能會傷及喉返神經，影響病人說話能力，現在會根據甲狀腺癌的大小與惡性程度來判斷治療方式。
醫師提醒，如果甲狀腺結節體積過大，且屬於年輕族群、男性、有甲狀腺家族病史者等高風險族群，應及早積極介入治療。一般民眾也可視自身情況，定期接受甲狀腺的相關健康檢查。