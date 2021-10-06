趕快打掃！這「地方」雜亂易破財　專家教你如何化煞旺運

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辦公桌面雜亂不堪，導致仕途昏暗？
一天二十四小時，有許多人可能就有超過三分之一的時間是待在辦公室裡，因此辦公桌面的風水格局必然影響工作與個人運勢。一個人的辦公桌如果雜亂不堪，給人的感覺就是做事沒有章法、不夠細心，甚至會造成比較懶散的印象，確實是會影響個人職場發展的。雜亂的桌面會導致個人職場、生活運勢不興，文昌神就不會過多的關照，更會妨礙個人思維及工作效能，甚至有志難伸、仕途昏暗。
化解桌面雜亂煞的方法：
最好的化解方法，就是養成把自己的桌子整理乾淨的習慣，將檔案分類收納整理，雜物盡量收入抽屜，桌面呈現整齊有序的狀況後，再開展工作。另建議，將較舊的文件裝箱放於桌下，且勿和出口同邊，避免擋到財運；若要放在桌面，高度也勿超過視線。
此外，有些人會在辦公桌上擺放一些帶刺的綠植、如蘆薈、仙人球、多肉綠植等，雖然美觀，但是對於眼睛及同事關係的傷害極大，多不利同事之間的團結友愛，影響人脈與事業發展。可改以葉片圓厚的常綠植物，例如多肉植物，或開運竹為主。
【化解桌面雜亂煞的法寶】
★在辦公桌的青龍方（也就是左邊），布置「十相自在擺件」，有助思路清晰、提升效率。
垃圾煞 －易有病痛，人身不安全
住家前後有垃圾，家人外出易受傷？
若住家的前後有垃圾堆，除了會導致髒亂，還會發出臭味，會產生「味煞」。此外，陽宅中的大門就好比一個人的嘴巴，所以前門必須保持通暢乾淨，最忌晦的就是把垃圾擺在門口，就陽宅學來看的話，進出都遭逢晦氣，呼吸到的都是垃圾的臭氣，就像病從口入一樣，氣場沒有提升反而降低，家中人員也容易有病痛，何況出外就是面對垃圾，也代表家人出外易受傷。
化解垃圾煞的方法：
垃圾桶放在那個位置，決定成就與吉兇。垃圾桶最適合擺放辰（東南偏東）、戌（西北偏西）、丑（東北偏北）、未（西南偏南）這四個方位，這是「墓」方，即「倉庫」、落葉歸根之處，也為所有垃圾聚集之處。因此在家中的這幾個方位擺放垃圾桶，不會招來霉運。
此外，無論在辦公室還是在家中，垃圾桶數目通常越少越好，垃圾也一定要入垃圾桶，要是扔不準，隨意散落在垃圾桶周邊，也會形成垃圾煞氣。
【化解垃圾煞的法寶】
★在家裡或室外擺放垃圾之處，需時常清潔，保持乾淨，或可使用檀香淨化環境，祛除穢煞。
不通風煞－運勢低落、小人侵犯
浴廁不通風，倒楣事搞到你發瘋？
「不通風煞」指的就是廁所無窗的格局，在不開燈時，一整片烏漆抹黑，正是所謂的「黑廁」。廁所若沒有窗戶，最受影響便是通風及照明，全靠抽風系統排除髒臭穢氣及濕氣，要是抽風機壞了或不開時，將導致空氣流通不暢，穢氣聚集，易聚陰，屬不好的磁場，勢必影響生活及健康。家宅運、健康運及桃花運也相對勢弱，甚至倒楣事都會找上門，還會成為小人侵犯的最佳目標！
化解不通風煞的方法：
如果住屋正好是廁所無窗的「不通風煞」格局，一定要加強通風，或在使用後以電風扇散乾濕氣，維持乾爽度，以免滑倒跌傷，滋生黴菌。在浴廁裡放上香氛精油，或噴灑淡香水，可助去除臭氣味煞，但不宜過濃，否則將會造成反效果。
【化解不通風煞的法寶】
★在廁所空間擺一座「鹽燈」，有助化解穢氣沖煞，對改善照明也有幫助。（編輯：鍾怡婷）
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