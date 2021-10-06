隋棠偽單親媽一打三　穿平底鞋「大笑否認第四胎」

連續6年代言育兒用品，隋棠今（6）日踩平底鞋亮麗出席記者會，笑撇第四胎疑雲「真的沒懷孕啦」。老公Tony哥回美國1個月，隋棠扛起一打三的育兒責任，直呼需要無比的耐心，近來她開了Podcast節目《隋聲聽》，告訴父母怎麼跟小孩談保護身體，隋棠認為身體自主教育不嫌早，女兒Lucy從2歲開始聽預防性侵的書《蝴蝶朵朵》，完全聽得懂。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-06 17:07:18｜2021-10-06 17:27:16
隋棠近日和溫昇豪合體，勾起粉絲回憶殺，她透露2人新戲下個月要拍，Tony哥會當她的育兒神隊友，「他是幫忙非常多的另一半，如果我忙，他就會負責早起做早餐、準備送小孩上學，睡前會幫他們顧功課。」隋棠年底前會在劇組度過，特別珍惜現在跟小孩相處的時光，還迷上幫小孩按摩穴道，1個孩子往往按上10分鐘，她說：「促進他們身高發育，結果他們很喜歡，每個都要按。」
隋棠投入Podcast節目《隋聲聽》，告訴父母怎麼跟小孩談保護身體，「沖淡大家不好意思提到性侵這件事的氛圍，對這個社會的被害者更友善，避免更多人掉入危險。」注重預防性侵教育的隋棠，從女兒Lucy 2歲就讓她聽《蝴蝶朵朵》，「一點都不早，小孩完全聽懂，只是有些情節、圖片比較直接，父母表達時要轉換語氣比較適當。」
隋棠在家錄音，10分鐘的節目要錄4小時，她笑說：「我是嘴巴很笨拙，跟不上腦袋那種人，講話會沒辦法完整、清楚表達出來。」所以稿子要事前寫好，不斷順過再講，還要趁3個小孩熟睡後，自己在客廳架器材錄製，直到現在，她仍然覺得講話是心理壓力很大的事。
※【NOWnews 今日新聞
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