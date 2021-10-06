《台灣三部曲》電影場景首曝光　林佳龍訪魏德聖談2024

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林佳龍說，台灣歷史有許多被遺忘的篇章，大家在探討台灣國際地位的過程，往前追溯台灣之於世界的角色是重要的工作，透過影視則能更普及地觸發觀眾的思考。林說，不管是過去魏德聖的作品《賽德克．巴萊》的票房，或是近日公視影集《斯卡羅》的收視，都證明了以台灣為題材的電影，能得到觀眾的喜愛。
林佳龍得知《台灣三部曲》因為資金的問題，已經宣告停拍，他表示十分遺憾場景可能無法呈現在觀眾面前，希望各界能持續協助。他說，台灣早在400年前就已經走入全球化，對於現在的台灣尋找認同或角色也很有啟發，感謝魏德聖能夠帶動社會以不同角度看待台灣，賦予2024年除了政治以外的歷史重要性。
林佳龍收下魏德聖送的《台灣三部曲》劇本、鹿皮、還有樹皮製作成的衣料，他說，轉彎之處，也許另有風景，2024，不管什麼形式，仍期待能看到魏德聖推出這部大航海時代下的電影作品，希望各界一起為魏德聖加油。
魏德聖則說，拍攝《台灣三部曲》的契機，是在1996年看到作家王家祥《倒風內海》小說後，開始想像每天腳踩的這片土地，400前是什麼樣子，從劇本開始慢慢建構400年前的生活模式。他提到，在過去創作電影《賽德克．巴萊》後，面臨到站在何種角度說故事，無論是原住民、荷蘭人或漢人，要如何呈現時代與大環境的求生抉擇過程，也因為時代的背景與故事夠豐富，所以希望以三部曲，從3個角度3種故事來呈現一個時代的故事。
魏德聖說，電影的功能不只是拍攝故事，就像透過電影可以了解到美國的原住民族群有印地安人，也是一種外交文化，更可以從電影中影響更多人。他強調，台灣文化其實是結合了原住民、漢人遺族、新移民等文化，其實台灣只要心胸可以大到接受一個世界，世界就是台灣的。
「光合公益關懷之旅－攏係好朋友．台灣作夥行」系列，首站從台中出發拜訪長期投入老人照護的前台中市副市長林依瑩，第二站到雲林拜訪「良作工場農業文創館」董事長吳昆民，第三站則拜訪魏德聖導演，陸續將持續到全台各地，關心偏鄉、長照、農業、地方創生、青創、傳產、教育、文化與觀光等領域的公益工作者。